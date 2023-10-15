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Politika

CHP'nin ''komuta kademesi''nden 6 yıl sonra gelen çarpıcı itiraf: AK Parti'den kopyaladık

Parti içinde rekabetin kızıştığı, koltuk kavgaların dinmediği CHP'den kurultay öncesi itiraflar gelmeye devam ediyor. Partisine yönelik ağır eleştirilerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açtı ağzını yumdu gözünü. CHP'de kişisel ikbalin öne çıktığına işaret eden Günaydın, Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerin kaybedilme nedeni olarak, 'ne oldukları belli olmayan' insanların yönlendirmesi olduğunu dile getirdi. Parti olarak 2017'de tüzük kurultayı yaptıklarını da anımsatan Günaydın, tüzüğün AK Parti'den kopyaladığını itiraf etti.

AA15 Ekim 2023 Pazar 21:02 - Güncelleme:
CHP'nin ''komuta kademesi''nden 6 yıl sonra gelen çarpıcı itiraf: AK Parti'den kopyaladık
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Sakarya'da bir otelde düzenlenen 38. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yaklaşık 4,5 ay önce Cumhurbaşkanı Seçimi'nin gerçekleştirildiğini, 5,5 ay sonra da yerel seçimlerin yapılacağını anımsattı.

Günaydın, Cumhurbaşkanı Seçimi ile yerel seçimlerin arasındaki 10 aylık zaman dilimine mahalle delegasyonları seçimlerini, il ve ilçe kongreleri ile kurultayı sıkıştırmak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Peki soruyorum: Bu, bir kural mıydı? Daha uygun zaman diliminde bunları yapabilir miydik? Yanıt veriyorum: Evet. Hem Siyasi Partiler Kanunu hem de tüzüğümüz uyarınca sürecimizi 2022 yılı içerisinde bitirmeliydik." diye konuştu.

Partililere "Peki neden yapılmadı?" sorusunu yönelten Günaydın, şöyle devam etti:

"Çünkü bize, '2022'nin sonbaharında erken seçim olma ihtimali var.' dediler. Var mıydı? Azıcık siyaset bilenler bilir ki 2022'nin nisanında bunlar, Seçim Yasası değişikliği yapmışlardı ve bunu uygulayabilmek için 2023'ün mayısını beklemek zorundalardı yani erken seçim süreci kesinlikle söz konusu değildi.

Peki neden yapmadık? Şimdi konuşmalarını duyuyorum. O dönemde etkin olan bazı arkadaşlar, 'Biz eğer buralarda kongreleri, kurultayları yaparsak belki yeniden PM'ye, MYK'ye giremeyiz. Belki yeniden milletvekili olamayız. O halde bu süreçleri erteleyelim.' dediler. Adı, soyadı ne olursa olsun birilerinin kişisel ikbali midir söz konusu olan yoksa Cumhuriyet Halk Partisinin zamanında doğru kararları alması mıdır?"

- "HALININ ALTINA SÜPÜREREK HİÇ KİMSE HİÇBİR ŞEY KAZANAMAZ"

Günaydın, partide görülen yanlışlıkların söylenmesi gerektiğini vurgulayarak, halının altına süpürerek hiç kimsenin bir şey kazanamayacağını, yapıcı şekilde birleştirerek, bütünleştirerek ve partinin önüne kazanma hedefi koyarak süreci değerlendirmek zorunda olduklarının altını çizdi.

"Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi"nin, "kendisine siyasal iletişimci denilen, ne oldukları da belli olmayan" insanların yönlendirmeleriyle kazanması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerini kaybettiğini öne süren Günaydın, bu sürecin partinin 25-27 yıllık tablosunun değerlendirilmesiyle incelenmesi gerektiğine işaret etti.

- "MEVCUT TÜZÜĞÜMÜZ, AK PARTİ'DEN KOPYA EDİLMİŞ TÜZÜKTÜR"

Parti olarak 2017'de tüzük kurultayı yaptıklarını anımsatan Günaydın, "Bunu üzülerek söylüyorum. Mevcut tüzüğümüz, AK Parti'den kopya edilmiş tüzüktür. Biliyor musunuz bunu? Bunu üzülerek söylüyorum" şeklinde konuştu.

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