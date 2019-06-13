CHP'nin maskeli balosu sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda milletvekilleriyle bir araya geldi, çarpıcı açıklamalarda bulundu:

GÜÇLERİ YETMEZ: Terör örgütlerinin arkasında neler var. Bunu söylememe gerek bile yok. Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye, PYD’ye, PKK’nın bunlar uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren bizim stratejik ortağımız. Tırlarla buraya silah, mühimmat gönderdiler. Şu anda da bunların Türkiye’deki tek hedefleri acaba AK Parti’yi iktidardan nasıl indirebiliriz. Ama indiremeyecekler, buna güçleri yetmez.

KORKAKSINIZ: Bu yılın da başında şu ana kadar ne kadar biz teröristi etkisiz hale getirdik, 2 bin. Peki daha önce bu teröristler yok muydu? Vardı. Bunların inlerine girdik. Şu anda bu teröristler kaçacak delik arıyorlar. Ama biz terörle bu mücadeleyi verirken daha önce yine silahlı kuvvetlerin içerisinden gelmiş olan birileri de bakıyorsunuz bu ülkedeki o milli ve yerli olmaktan uzak yapılarla sülfe ediyorlar bazı bilgileri. Siz korkaksınız. Bu milletin askerinin şanına yakışır komuta kademesi olamadınız.

NE İŞİN VAR: Doğu Akdeniz’de sondaj yapan 4 adet gemi kendimize ait ve çalışmaları yürütüyoruz. Tarihimiz boyunca böyle bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı deniz kuvvetlerimizin refakatinde bütün oradaki güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz. İnşallah bir yerden çıkacak. Çıktığı anda da bizim Kuzey Kıbrıs’taki Türklerin oradaki haklarını, hukukunu da uluslararası deniz hukukuna dayalı olarak koruyacağız. Kimse de bize niye şunu böyle yaptınız diyemez. Adama sorarlar. Senin burada ne işin var? Garantör ülke olarak biz oradaki bütün münhasır ekonomik bölgelerde haklarımız nelerse bütün haklarımızı koruyacağız ve Türk kardeşlerimizin haklarını da kimseye yedirtmeyeceğiz.

SİZE SORMAYIZ: Buradan şu hususları gayet açık ve net bir şekilde altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem bir taarruz sistemi değildir, savunma sistemidir. Ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Bunun için birilerine mi soracağım. Daha sonra S-400 gündeme geldi, uygun fiyatlı olmanın yanında ortak üretime geçebilme imkanlarını onun sözünü de almak suretiyle sözleşmemizi imzaladık. Şimdi inşallah kısa zamanda da geliyor. Bu konuda bizimle iş birliği yapmak isteyen herkese kapımız açık.

F-35’E ORTAĞIZ: Türkiye F-35 uçaklarının sadece müşterisi değil. Aynı zamanda üretim ortağıdır. Bugüne kadar 1.3 milyar dolar civarında ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir akılcı ve haklı dayanağı olmayan gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız. Başkan Trump ile zaten ay sonu Japonya’da bu konuları karşılıklı olarak görüşeceğiz. Oraya gitmeden burada bu işi telefonlarla bir defa görüşelim, işi geldiği şu safhadan başladığı noktaya geri çevirelim istiyoruz.

İZİN VERMEYİZ: Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türklerinin hakkını hukukunu gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye’de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu Cerablus-Afrin hattında Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat’ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz. Türkiye’ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamıştır. Biz gerektiğinde kan kusup kızılcık şerbeti içtik diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin ta kendisiyiz.

TUZAĞA DÜŞMEYİZ: Siyasi istikrarsızlık oluşturmak için çevrilen numaraların hepsinin farkındayız ve bu tuzağa düşmeyeceğiz. Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek, demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeden bu uzun ve ince yolu katedeceğiz. Hepsi de gayet açık olan bu mesajların muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum” mesajlarını paylaştı.