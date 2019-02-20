CHP'nin Ödemiş İlçe Başkanı istifa etti

Meclis üyesi aday listelerinin kesinleşmesi sonrası CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi’den istifa kararı geldi. Kiremitçi, " Genel Merkez’in tamamen bizim dışımızda yani ilçe yönetimi ve örgütün dışında kararlar almasından dolayı örgütten gelen arkadaşlarımızın bu listede yer almamasından dolayı yönetim kurulumuzun onuru ve gururu ile oynanmıştır" dedi.

"ŞAHSIMI YOK SAYDILAR"

İstifa eden İlçe Başkanı Kiremitçi, "Biz her ne olursa olsun bu süreçte CHP bayrağını hiç terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Çalışmalarımızı da aynı şekilde sürdüreceğiz. Liyakatin olmadığı ortamda, başkan adayımızı da rahatlatmak için bugün itibariyle ilçe yönetimimle görüştüm. Bugün itibariyle ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğimden ayrılma kararı aldım. Bu karar tamamen şahsım tarafından alınmıştır. İlçe yönetiminin yok sayıldığı, şahsımın yok sayıldığı bir yerde başkanlık koltuğunda oturmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. 30 yıldır siyasetin içindeyim, 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bu saatten sonra ne çizgim değişir ne yörüngem değişir. Aynı kimlik altında yaşamaya devam edeceğim. Örgütün arkasında olacağım. Üyeliğimle bir alakası yok, sadece ve sadece yönetim kurulu üyeliğinden ve ilçe başkanlığından istifa ediyorum. Yönetim kurulunda birkaç arkadaşımızın daha istifası var. Onların istifalarını da kendi istifamla birlikte il başkanlığımıza yönlendiriyorum. İl yönetimimizin kararı doğrultusunda ilçe yönetimi oluşturulacaktır. İlçe ayaktadır, örgüt ayaktadır. Ben ilçe başkanı olarak sadece bir sembolüm. Bir Mehmet gider başka Mehmetler gelir. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü güçlüdür, bu seçimi de kazanacaktır. Ama kendi şahsımın yok sayılmasından dolayı istifa ediyorum" şeklinde konuştu.

KADIN VE GENÇLİK KOLLARI YÖNETİMLERİ DE İSTİFA ETTİ

CHP Ödemiş ilçe yönetim kurulundan 4 ya da 5 üyenin daha istifa etmek üzere olduğunu, CHP Ödemiş Kadın Kolları ve CHP Ödemiş gençlik kolları yönetiminin tamamen istifa ettiğini açıklayan Kiremitçi, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi için Ödemiş için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Tavrımız tamamen genel merkeze. Genel merkezin il ve ilçe yönetimlerini yok saymayıp bizleri dinlemesini beklerdik. Böyle bir yöntem gerçekleşmedi."