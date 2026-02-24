TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in okullarda ramazan coşkusunu görmezden gelen açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, son günlerde "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirileriyle bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

"LGBT LOBİLERİNİN ELİNE ÇOCUKLARI BIRAKIRKEN SESİNİZ ÇIKMIYOR"

Bu gündemlerin artık "eski Türkiye"de kaldığını vurgulayan Usta, bu bildirilerin Türkiye'nin ve kamuoyunun gündeminde yer almadığını belirtti.

Çocukların "Allah, Kur'an, Kabe, peygamber" demesinden korkulmaması gerektiğini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"İnsanlar Noel ile ilgili özgürce her şeyi yaparken sesi çıkmayanlar, ramazan ayında çocuklarımızın özgürce ramazanı karşılamalarına, bu heyecanı yaşamalarına, inancımızı tazelemeye, coşkumuza tahammülsüzlüklerine akıl sır erdiremiyoruz. Ramazan ayında Müslümanların İslam'ı yeniden coşturuyor olmasından rahatsız olunmasına da hayret ediyoruz. Merhameti, kul hakkına riayet etmeyi en çok öğretilen bir ayda çocuklarımızın da bu maneviyattan istifade etmesinden neden endişe ediyorsunuz? LGBT lobilerinin eline çocukları bırakırken sesiniz çıkmıyor. Bunları özgürlük olarak değerlendirirken İslam'dan, Kur'an'dan, Peygamber'den bahsedilmesinden rahatsız olunmasını açıkça laiklik karşıtlığı vesaire değil, açıkça İslam karşıtlığı olarak görüyorum."

Okullarda çocukların heyecanını ve coşkusunu görmezden gelerek Bakan Tekin'e saldırıldığını ifade eden Usta, "Yapılan şey çocuklara inancını, dinini, maneviyatını, merhameti, kul hakkını öğretmekten korkan insanlara 'korkmayın' deme cesaretini göstermiştir Bakan'ımız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in sonuna kadar arkasında durduklarını vurgulayan Usta, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'de eskiden laiklik bildirileri okunur, birileri de hizaya girerdi. Artık öyle bir Türkiye yok. Türkiye inancıyla, varlığıyla, medeniyetiyle ortaya çıkmış ve kendi inancıyla da gençlerini ve nesillerini yetiştirmeyi hedef almış bir Türkiye. Buna alışsanız iyi olur. Yaptığınız işin bir laik atak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.