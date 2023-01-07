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Politika

CHP'nin önemli isminden sürpriz açıklama: Erdoğan'a oy verirsem şaşırmayın

6'lı masada adaylık tartışmaları sürerken, CHP'nin önemli isminden çok konuşulacak Erdoğan itirafı geldi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CHP'nin önemli bir ismiyle arasında geçen telefon konuşmasını paylaştı.

7 Ocak 2023 Cumartesi 08:06 - Güncelleme:
CHP'nin önemli isminden sürpriz açıklama: Erdoğan'a oy verirsem şaşırmayın
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Ülke TV ekranlarında En Sıradışı programında konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CHP'nin önemli ismiyle arasında geçen telefon konuşmasını paylaştı. CHP'li isim Başkan Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

"TÜRKİYE'YE YAZIK EDERİZ! ERDOĞAN'A OY VERİRSEM ŞAŞIRMA"

Pazarcı açıklamasında, 'CHP'den çok çok önemli bir isimle görüştüm. Son dönemde de bayağı bir muhalefet yapıyordu. Telefon görüşmesinde aynen şunu dedi. 'Benim kafam karışık. Karikatür tiplerle biz yola çıkamayız. Türkiye'ye yazık ederiz. CHP'nin fikirlerini savunuyorum ama ortada CHP de kalmadı. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben Erdoğan'a oy verirsem şaşırma.' dedi bana. Herkesin tanıdığı bir isim. Zaten Söylersem linç ederler.' ifadelerini kullandı.

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