CHP'nin şaibeli kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi

Davanın görüldüğü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuran davalı avukatı Çağlar Çağlayan, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar verdi.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, kurultayların iptali istemiyle açtığı davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.