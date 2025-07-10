İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,069
  • EURO
    46,9666
  • ALTIN
    4276.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

CHP'nin şaibeli kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, CHP avukatlarının talebi üzerine 15 Eylül'e ertelendi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
CHP'nin şaibeli kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi
ABONE OL

Davanın görüldüğü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuran davalı avukatı Çağlar Çağlayan, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar verdi.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, kurultayların iptali istemiyle açtığı davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

  • kurultay
  • dava

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.