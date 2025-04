CHP'nin 'şaibeli kurultayı...' Pavyonda dolarla delege avına çıkmışlar! 24 TV tutanaklara ulaştı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan "şaibeli" 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tanıkların ifade verme işlemi sürüyor. Bu kapsamda çarpıcı iddialarda bulunan tanklar arasına bir yenisi daha eklendi. CHP'nin Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya savcılığa ifadeye çağrıldı. Şaibeli kurultay öncesinde yaşananları anlatan CHP'li tanık Gögerkaya, Ankara'da bir pavyona gittiklerini söyledi. Gögerkaya burada o dönemki CHP Erzurum il Başkanı Serhat Can Eş'in kendisine 1000 dolar, diğer arkadaşına 1500 dolar farklı bir arkadaşına da yine 1000 dolar teklif ettiğini bildirdi.

CHP İL BAŞKANINDAN PARA TEKLİFİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, partinin Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Gögerkaya, 2022'de CHP'ye katıldığını ve Erzurum Uzundere ilçe başkanı olarak görev yaptığını, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delege olarak oy kullandığını anlattı.

Kurultayda oyunu Özgür Özel'e verdiğini aktaran Gögerkaya, o dönem Erzurum il başkanının Serhat Can Eş olduğunu, Eş'in kurultaydan önce Erzurum delegeleriyle toplantı yaparak iki liste hazırlayıp delegelere dağıttığını belirtti.

HEM KILIÇDAROĞLU İLE HEM DE ÖZEL İLE POZ VERMİŞ

CHP Erzurum İl Başkanı Eş'in hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel ile fotoğraf paylaşmasına tepki gösterdiklerini söyleyen Gögerkaya,"Listenin birisini Özgür Özel için, diğer listeyi de Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladı. İki listenin olmasının nedeni kendisinin genel başkanlık yarışında bulunan her iki kişi ile görüşerek onlardan kendisine en çok menfaati teklif eden ve kendisinin Erzurum il başkanlığını devam ettirecek olan kişiyi desteklemekti. Serhat Can Eş, kurultaya bizden birkaç gün önce geldi. Ankara'ya gelince Kemal Kılıçdaroğlu ile resim paylaşıp desteğini açıkladı. Kurultaya gelmeden önce Erzurum delegeleri olarak sekiz kişi Kemal Kılıçdaroğlu, dört kişi de Özgür Özel'i destekleyeceğini söylemişti. Arkadaşım Yunus Siner bana il başkanımız Serhat Can Eş'in kurultaydan birkaç gün önce İstanbul'da bazı görüşmeler yaptığını söyledi. Başkan, İstanbul dönüşü bu kez de Özgür Özel ile görüşüp resim paylaştı. Özel'e desteğini belirtti. Biz bu duruma Erzurum delegeleri olarak tepki gösterdik. Ankara'ya geldiğimizde kurultaydan önceki gün Erzurum'un sekiz delegesi olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp resim paylaştık, kendisine olan desteğimizi beyan ettik." dedi.

Gögerkaya, genel merkezden çıkınca yanındaki delege arkadaşlarına il başkanı ile görüşmeyi teklif ettiğini, 4 kişinin bunu kabul etmediğini ve diğer 3 kişiyle Eş'in olduğu otele gittiklerini belirtti.

"BANA 1000 DOLAR PARA UZATTI"

Kurultaydan bir gün önce Serhat Can Eş, Erturan Alagöz ve Aziziye'den Abdulkadir isminde bir kişiyle Ankara'da bir mekana gittiklerini anlatan Gögerkaya, "İlerleyen saatlerde 02.00 civarında Serhat Can Eş, bizi pavyonun dışında kapı girişine davet etti. Orada bize hitaben 'Benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım.' dedi ve cebinden para çıkardı. Bana 1000 dolar para uzattı. Ben bu parayı delil olarak ileride kullanmak amacıyla aldım. Bu parayı hiç kullanmadım. Amacım ileride olabilecek bir şikayet ortamında dile getirmek ve delil olarak açıklamaktı. Arkadaşım Erturan Alagöze'e 1500 dolar teklif etti ve o parayı alıp cebine koydu. Abdulkadir'e ise 1000 dolar teklif etti ancak Abdulkadir bu parayı kabul etmeyip, ortamı terk edip Kılıçdaroğlu'nun ekibinin olduğu tarafa gitti."

Daha sonra otele geçtiklerini, Eş'in gösterdiği evrakları da imzaladıklarını belirten Gögerkaya, "Biz evrakları imzaladıktan yaklaşık 20 dakika sonra Şaban Sevinç isimli gazeteci kendi X hesabından bizim imzalayıp Serhat Can Eş'e verdiğimiz evrakı aynen paylaştı." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL LEHİNE OYUMU KULLANDIM"

Gögerkaya, "Erzurum delegelerinden Ekrem Ekmekçi, Yunus Siner, Ümit Karacabey, Bayram (Tekman ilçe başkanı), Recep Eren'in para aldıklarını duymadım. Serhat Can Eş, kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasında Özgür Özel işaretli olarak fotoğraf çekip oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi delegelerden istedi. Ben de kurultay günü Özgür Özel lehine oyumu kullandım, fotoğrafımı kendi cep telefonum ile çektim ve Eş'e WhatsApp üzerinden gönderdim. Diğer delegelerimiz de aynen böyle yaptı." beyanında bulundu.

Kurultay bittikten sonra Erzurum'a döndüklerini anlatan Gögerkaya, delegeler ve partililer arasında şaibe iddiasının çok konuşulduğunu söyledi.

Gögerkaya, bu şaibe iddialarının araştırılarak gerçeğin ortaya çıkarılmasını, varsa tespit edilecek sorumluların cezalandırılmalarını talep etti.

BİTLİS DELEGESİ İFADE VERDİ

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Uyanık, 37. Dönem CHP Bitlis İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delege olarak oy kullandığını anlattı.

38. Olağan Kurultay'dan yaklaşık bir hafta önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın daveti üzerine İstanbul'a gittiğini ve Beyoğlu ilçesinde bir otelde kaldığını anlatan Uyanık, "Otelde Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ve Metin Kaya ile birlikte girişte bulunan toplantı odasında gündüz vakti toplantı yaptık. Bu toplantıda İmamoğlu, Özgür Özel'i desteklememi istedi ve diğer detayları da Özgür Karabat ile halletmemi söyledi." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun doğu ve güneydoğu illerindeki kurultay delegelerindeki etkisini bildiğini, bu nedenle İmamoğlu'nun Özel lehine delegeleri ikna etmesini istediğini aktaran Uyanık, kurultaydan kısa süre önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Karabat'nın odasında görüşme yaptıklarını belirtti.

"KARABAT, NAKİT PARAYI ÇIKARIP BANA DELEGELERE DAĞITILMAK ÜZERE ELDEN TESLİM ETTİ"

Uyanık, ifadesine şöyle devam etti:

"Ben 'Delegelere Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında ne vereceksiniz?' diye açıkça Özgür Karabat'a sordum. Karabat odasında bulunan bir kargo poşeti içerisinde 100 bin lira olduğunu söylediği nakit parayı çıkarıp bana, delegelere dağıtılmak üzere elden teslim etti. Ben 100 bin lirayı elden aldım. Ayrıca market alışveriş kartlarının da arabada olduğunu, oradan da bana bu kartlardan vereceğini ve benim de bunları delegelere dağıtmamı söyledi. Ben de kendisine bana verdiği paraları ve market kartlarını kendilerinin istediği şekilde ilgili kurultay delegelerine dağıtacağımı ve kendilerine bilgi vereceğimi söyledim.

Daha sonra Özgür Karabat'ın şoförü ve danışmanı olan 'Sırrı' isimli kişi beni kendilerine ait bir araçla TBMM'den alarak, Beytepe'deki evime götürdü. Araçtan indiğimiz sırada aracın bagajında bulunan içerisinde kargo kolilerinin bulunduğu büyükçe bir kutuyu elime verdi. Ben de bunları alıp evime çıktım ancak kutuyu hiç açmayıp evin içerisinde vestiyere bıraktım. Bir gün sonra Sırrı, beni telefonla arayarak 'Market kartlarının fazlasını yanlışlıkla sana vermişim, bunları geri almam lazım, yoksa Baki Aydöner beni perişan eder', diye telefonda bana yalvardı. Ben de 'gelip alın' dedim. İlyas Şahin (eski Artvin merkez CHP ilçe başkanı ve İstanbul'da İSKİ koordinatörü) beni telefonla aradı. Bulunduğum siteye geldi. Ben kolinin içerisinden 100 bin lira değerinde market kartını kurultay delegelerine dağıtmak üzere aldım, geriye kalan tüm kartları koli içerisinde İlyas Şahin'e teslim ettim. Bu sırada İlyas Şahin, Baki Aydöner'i telefonla arayarak kartları almak için geldiğini söyledi, telefonu bana verdi. Telefonda Baki Aydöner, bana hitaben 'Abi market kartlarının fazlasını sana yanlışlıkla vermişler, daha 10-15 ile dağıtacağız, kutunun içerisinde yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık market kartı var, senin durumun iyi, kapında bir domuzun eksik.' diye söyleyince ben de telefonda Baki Aydöner'e hitaben 'Kapımda bir tek sen eksiksin.' diye söyledim ve telefonu kapattık."

"İSKİ'DE İŞE YERLEŞTİRDİLER"

Kartları arabanın bagajına koyarken fotoğrafını çektiğini, ertesi gün Tandoğan'da bir kafeye giderek Bitlis kurultay delegeleri Rıdvan Bildirici, Ömer Akışık ve Şerif Sayın'a verdiğini, kendisine kart almadığını belirten Uyanık, şu beyanda bulundu:

"Ayrıca o toplantı sırasında il başkanı Metin Güzelkaya'yı bir kenara çekerek Özgür Karabat'ın kendisi için 100 bin lira para ayırdığını, Meclis'e giderse kendisine vereceğini söyledim. Daha sonra kendisi TBMM'ye gidip Özgür Karabat'ın odasında 100 bin lira para nakit aldığını bana söyledi. Ben kurultaydan sonra Özgür Karabat'a kimlere kart ve para dağıttığımı ismen bildirdim. Muş delegesi olan Arif Adanur'un Özgür Özel lehine imzasını ikna ederek ben aldım. Götürüp CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye Özgür Özel'in Turan Güneş'teki seçim ofisinde Bitlis delegelerinin imzaları ile birlikte elden teslim ettim. Bunun üzerine Arif Adanur'un ablasını İSKİ'de işe yerleştirdiler."

Uyanık, CHP'li olarak partisi hakkındaki şaibe iddiasının araştırılıp gerçeğin ortaya çıkartılmasını, varsa tespit edilecek sorumluların cezalandırılmasını ve şaibe tespit edilmesi halinde mahkemece kurultayın iptal edilmesini istedi.

