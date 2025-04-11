CHP'nin şaibeli 38'inci Olağan Kurultayı, MASAK tarafından hazırlanan rapor ile yeni bir boyut kazandı.

Ankara Başsavcılığı'nın döviz bürolarından toplanan paraların delegele dağıtıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada, döviz bürolarından alınan 50 milyon doların dağıtıldığı iddiaları üzerine 4 döviz bürosu ve 55 kişinin hesapları incelendi. Yeni Şafak'ın haberine göre, bazı gazeteci ve siyasilere milyonlar aktarıldığı belirlendi. Raporda bankacılık kayıtlarına göre analiz de yer aldı.

Buna göre, bazı gazetecilerin hesabına 10 milyona varan paraların yatırıldığı tespit edilirken, en yüksek paranın Cafer Mahiroğlu 16 milyon 493 bin TL, İBB – Beltur AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama'ya 6 milyon 178 bin yatırıldığı görüldü. Kayıtlara göre, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'e 6 milyon 980 bin, Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Fazlıoğlu'na 379 bin 15 TL, CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat'a 4 milyon 941 bin, İBB Meclis Üyesi Ufuk İnan'ın hesabına ise 1 milyon 825 bin TL tutarında para girişi tespit edildi.

Yapılan incelemede tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 7 milyon 323 bin, Gazeteci İsmail Saymaz'ın hesap hareketlerinde 8 milyon 236 bin TL, gazeteci Şaban Sevinç'in hesabına 1 milyon 452 bin TL nakit para geldiği tespit edildi.

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