İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2026 Pazartesi / 30 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,285
  • EURO
    53,7766
  • ALTIN
    6457.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

CHP'nin salı sendromu! Bu hafta grup toplantısı yok

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarının illerinin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
CHP'nin salı sendromu! Bu hafta grup toplantısı yok
ABONE OL

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Emir'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarının illerinin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz. Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis'e Genel Merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır."

  • Grup toplantısı
  • Murat Emir

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sollama faciası! 3 araç birbirine girdi: Sürücü sinir krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.