Politika

CHP'nin skandallar zinciri: Uşak, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya derken sayı her geçen gün artıyor

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Açık Görüş'te uzman konuklarla CHP'de yaşanan skandallar ele alındı. Programa konuk olan Star Gazetesi yazarı ve AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, 'Neredeyse bütün CHP'li belediyelerde bir problem mi var?' sorusu akıllara gelmeye başladı. Uşak, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya derken sayı her geçen gün artıyor' dedi.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2026 Çarşamba 21:25 - Güncelleme:
Her hafta Çarşamba saat 20:00'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekrana gelen Açık Görüş programında uzman konuklar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün ekranlara gelen programda gündemde çokça yer alan CHP'li belediyelerin ön planda olduğu skandallar masaya yatırıldı.

Programa konuk olan Star Gazetesi yazarı Orallı, CHP'li belediyelerde meydana gelen skandallara değindi.

"SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

İmamoğlu Suç Örgütü davasında olduğu gibi örnekleri çokça görülen çeşitli suçların CHP'li belediyeler tarafından işlenmesinin normalleştirildiğini ifade eden Orallı, şu ifadeleri kullandı;

"Suçu o kadar içselleştirdiler ki İmamoğlu dosyasında da buna benzer birçok vaka olduğu için bunların suç olmadığını düşünmeye başlamışlardı. Bu durum bireysel olmaktan çıkıp CHP ve belediyeler arasında korelasyona sebep oluyor. "Neredeyse bütün CHP'li belediyelerde bir problem mi var?" sorusu akıllara gelmeye başladı. Uşak, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya derken sayı her geçen gün artıyor." dedi.

BURSA'DA AİLE BOYU YOLSUZLUK

İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak ise yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimlerle alakalı bu duyduğumuz kaçıncı mesele? O kadar farklı konular duyuyoruz ki; rüşvetten tutun, irtikaptan tutun, riyakatsiz işe alımlardan tutun, birçok yolsuzluktan ve ahlaksızlıktan bahsediyor olduk. Her zamanki gibi, kirli ilişkiler ağı ve rant kapısı olan yerel yönetimlerden bir şekilde buradan kazancını artıran haksız kazançlar, yine bir şekilde vatandaşın parasının hizmet harici her şekilde kullanılıyor olması, uzun süredir zaten konuşuyor olmak hakikaten herkesi üzüyordur" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
