Her hafta Çarşamba saat 20:00'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekrana gelen Açık Görüş programında uzman konuklar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün ekranlara gelen programda gündemde çokça yer alan CHP'li belediyelerin ön planda olduğu skandallar masaya yatırıldı.

Programa konuk olan Star Gazetesi yazarı Orallı, CHP'li belediyelerde meydana gelen skandallara değindi.

CHP'DE YOLSUZLUK KÜLTÜRÜ



İmamoğlu Suç Örgütü davasında olduğu gibi örnekleri çokça görülen çeşitli suçların CHP'li belediyeler tarafından işlenmesinin normalleştirildiğini ifade eden Orallı, şu ifadeleri kullandı;

"Suçu o kadar içselleştirdiler ki İmamoğlu dosyasında da buna benzer birçok vaka olduğu için bunların suç olmadığını düşünmeye başlamışlardı. Bu durum bireysel olmaktan çıkıp CHP ve belediyeler arasında korelasyona sebep oluyor. "Neredeyse bütün CHP'li belediyelerde bir problem mi var?" sorusu akıllara gelmeye başladı. Uşak, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya derken sayı her geçen gün artıyor." dedi.

UŞAK REZALETİ BİLİNİYOR MUYDU?



BURSA'DA AİLE BOYU YOLSUZLUK

İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak ise yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimlerle alakalı bu duyduğumuz kaçıncı mesele? O kadar farklı konular duyuyoruz ki; rüşvetten tutun, irtikaptan tutun, riyakatsiz işe alımlardan tutun, birçok yolsuzluktan ve ahlaksızlıktan bahsediyor olduk. Her zamanki gibi, kirli ilişkiler ağı ve rant kapısı olan yerel yönetimlerden bir şekilde buradan kazancını artıran haksız kazançlar, yine bir şekilde vatandaşın parasının hizmet harici her şekilde kullanılıyor olması, uzun süredir zaten konuşuyor olmak hakikaten herkesi üzüyordur" dedi.