CHP'nin vizyon belgesine BBP'den tepki

Alfatlı, Bursa Birlik Partisi tarafından gerçekleştirilen basın buluşmalarının ikincisinde İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, CHP'den altılı masaya, Türkiye'nin ekonomisinden 2023 seçimlerine kadar bir çok konuya değindi.

Türkiye'nin 100. yılı olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir vizyon belgesi ortaya konulduğunu hatırlatan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin de bu vizyon belgesinde iştirak ettiğini söyledi.

Hemen bunun arkasından bir vizyon belgesinin de CHP tarafından gündeme geldiğini ifade eden Alfatlı, "Bakıldığı zaman aslında Türkiye'nin meseleleriyle ilgili söz söyleme kabiliyeti ve iradesi olanların her şeyden önce milli, yerli ve Türkiye'nin içinde olması gerekir. Ayrıca Türkiye'nin gerçeklerini bilen insanların olması gerekiyor. Verilerden, rakamlardan ve yaşanmışlıklardan hareketle Türk Ekonomisi'ni okumak ve kötü ligde göstermeye çalışmak aslında vizyonsuzluğun göstergesidir. İktisatta ve ekonomide varsayımlar ve gerçekler vardır. Türkiye, 10 yılda bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalmıştır. Yakın zamanda pandemi sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bölgemizde Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. Onun dışında da emperyalist ülkelerin özellikle de Amerika başta olmak üzere Türkiye'yi baskılayan ve Türkiye'nin aleyhine olan türlü çalışmalar var. Bunları yok farz ederek, sadece rakamlar üzerinden hele de Amerika Birleşik Devletleri ve Ankara'dan bağlanmak suretiyle, Türkiye ekonomisine ve Türkiye'deki iktisatçılara ayar vermeye çalışılmasını asla kabul edilebilir bulmuyoruz. Türkiye'nin gerçekleriyle ilgili ortaya koyulacak bir şey varsa konulsun. Çözüm önerilerini de ortaya koysunlar. Türkiye'ye emperyalist güçlerin yaptığı baskıyı yok farz eden bu anlayışın tam da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir vizyonsuzluk projesi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE, UYUŞTURUCU, TERÖR VE KARA PARA İLE EN FAZLA MÜCADELE EDEN ÜLKEDİR"



Altılı masanın seçimlerde başarılı olamayacağını kaydeden Alfatlı, "Buna tabiki milletimiz karar verecektir. Milletimiz CHP vizyon projesindeki tabloyu gördükten sonra, görselliğinin dışında içeriğinin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu, vatandaşa dokunmadığını görecek. Vizyon projesi, IMF ve ABD'nin politikaları ile ABD'nin dünyayı inim inim inleten yaklaşımı ve emperyalizmin ayak izleri olarak ortaya çıkmıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ben temiz parayı getireceğim' diyor. Paranın temizini veya karasını nasıl ayırt ediyor. Demek ki, kendisin de paranın temizini ve kirlisini ayırma makinesi var. Türkiye'deki şu an bütün paralar temizdir. Türkiye'yi başka yerlere şikayet etme, küçük düşürme ve uluslararası arenada zora düşürme yaklaşımları boştur. Türkiye, uyuşturucu, terörle ve kara para ile en fazla mücadele eden ülkedir. Bu anlamda emeği geçen emniyet güçlerimize haksızlık yapılmaması gerekmektedir" dedi.

"VATANINI, MİLLETİNİ SEVEN HERKES ALTILI MASANIN HEDEFLERİNİ GÖRMELİ"



İYİ Parti'nin ilk çıkışı ile şu anki istikametinin çok farklı yerlerde olduğunu dikkat çeken Alfatlı, "İyi Parti kuruluş itibariyle milliyetçi, ülkücü ve vatansever siyasi partidir. Kendi iç mekanizmalarında dışa yansımalarını görüyoruz. Gerçekten vatanını, milletini ve bayrağını seven herkesin bir şekilde sağına, soluna, önüne ve arkasına bakıp, altılı masa tarafından Türkiye'nin nereye götürülmek istendiğini görmesi gerekmektedir. PKK terör örgütünün sözde siyasi uzantısı olan partinin, Gazi Meclis'te ve her platformda askerimizi, bayrağımızı, polisimizi ve Türkiye'nin tüm değerlerini kötülediğini görüyoruz. Altılı masadaki herkesin HDP'nin yanında olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili milliyetçi, vatansever ve ülkücü kardeşlerimizin tepki göstermesini bekliyoruz. Bütün milletimiz bunu bekliyor" diye konuştu.

"2023 SONRASINDA TÜRKİYE'NİN FAKLI LİGLERE SIÇRAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Salgın döneminin bütün dünyayı ekonomik olarak derinden sarstığını belirten Alfatlı, "Türkiye son dönemde üretim, istihdam, yatırım ve ihracat odaklı büyüme modeli ile örnek olacaktır. Bütün dünyanın geleceği bir yöntemdir. Başka çare yoktur. Türkiye'nin petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynakları yok. Ancak son dönemdeki, enerji ve doğalgazla ilgili eksikliklerinin faturasını ödüyoruz. Özellikle Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte enerjiye ödediğimiz ekstra para yaklaşık 50 milyar dolar civarındadır. Bütçe açığımız ve dış ticaret açığımız da buradan kaynaklanmaktadır. İnşallah, 2023 yılında bu yapılan çalışmalarla doğalgazında hanelerde kullanılacağına inanıyoruz. Çeşitli faktörlere bağlı olarak bir hayat pahalılığı var. Bunun sebeplerini saatlerce konuşabiliriz. Enflasyonun yarası var. Enflasyon da gelirliden alır, başka kesimlere aktarır. Bunun düzeltilmesi için hükümet tarafından da 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret iyileştirmesi, diğer sosyal yardımlarla çalışmalar yapılıyor. 2023 ve sonrasında ben Türkiye'nin faklı liglere sıçrayacağını düşünüyorum. 2023 seçimleri; savunma sanayisi, ABD'nin tutumu, PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadele noktasında çok önemlidir. Milletimizin teveccühleriyle de 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığında, hem de TBMM'de Cumhur İttifakı'nın kazanacağına inananlardanım. Biz BBP olarak alanlardayız" dedi.