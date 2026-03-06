CHP'ye konut tepkisi! AK Parti Genel Sekreteri İnan: İzmirlilerin tertemiz ev sahibi olma hayallerini istismar ettiler

İnan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en kritik ve hassas bölgelerinde ve krizlerin tam merkezinde yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde çatışmaların yaşandığını ifade eden İnan, "Bir bomba patlarken bir füze havalanıyor ve kilometrelerce yanımızda şehirler yok olurken biz bugün Türkiye'nin dört bir yanında yüzbinlerce konut inşa ediyoruz. Biz yıkımın ve enkazın konuşulduğu bir coğrafyada imarın, inşaatın ve kalkınmanın öncülüğünü yapıyoruz. Çünkü bizim siyasi anlayışımız eser ve hizmet üretmektir. İzmirli hemşerilerimizin karşısına mazeretlerle değil çözümlerle çıkmaktır." diye konuştu.

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin şehre yaşattığı kooperatif skandallarını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

"Belediye güvencesi" diyerek billboardları her seçimde süsleyerek, belediye logosunu kullanarak İzmirlilerin güvenini paraya çevirdiklerini aktaran İnan, şöyle konuştu:

"Bizim İzmirli hemşerilerimiz dişinden tırnağından arttırdığını, çocuğunun rızkını bu kooperatiflere yatırdı. Peki sonuç ne oldu? Ev yok, inşaat yok, eser yok. İzmirlilerin o tertemiz ev sahibi olma hayallerini resmen istismar ettiler. Vatandaşın parasını topladılar ama evleri ortada bıraktılar. Güya model kurmuşlardı. 'Bizim modelimiz TOKİ'ye alternatif olacak, TOKİ'yle de yarışacak' diyorlar. Oysa İzmirli hemşerilerimize TOKİ'miz hizmet yolunda rekorlar kırarken onlar maalesef kendi aralarında bu işi beceremediler. Kendi işlerinde krizler yaşadılar ve İzmirli hemşerilerimizin güvenini hiçe sayıp bu büyük bir mağduriyete imza attılar. Şimdi o aileler adalet bekliyor, hesap soruyor."



"Sadece kooperatif skandalı mı? Hayır. Biz bu şehre hizmet etmek istedikçe maalesef bu barikat zihniyetini hep karşımızda buluyoruz." diyen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dün CHP'li belediye başkanları vardı, bugün de varlar ama onların tek işi TOKİ'mizin projelerine davalar açmak, hizmetin önünü keserek bu şehre kaybettirmek ve İzmir'imize zaman kaybettirmek. Hele bu şehirde bir eski belediye başkanı vardı ve İzmir'e en çok zarar verenlerden bir tanesi ve şunu diyordu. 'Ben İzmir'e TOKİ'yi sokmam, şehre giremez' diyordu. Şimdi burada işte o zihniyete cevap veriyoruz. Siz 'bu şehre TOKİ giremez' dediniz. Hamdolsun Karabağlar'da, Bayraklı'da hemşerilerimizin gönlüne girdik, yaralarına merhem olduk, yuvalar kurduk ama sizler mahkeme kapılarında TOKİ'nin yapması gereken hizmetlerle İzmirlilerin yıllarını çaldınız. Bugün İzmir'de, Ege'nin incisinde yapılacak binlerce konut için kura törenindeyiz."

İnan, İzmir depreminin ardından Bayraklı'da 1,5 yılda 5 bin 500 deprem konutunun inşa edildiğini hatırlattı.

İzmir'e 200 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiklerini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:



"Bu devasa yatırımları görmeyenlere, hakikatte gözleri kör olanlara bugün bir kez daha İzmirli hemşerilerimize cevap veriyoruz. Dönün, buraya bakın. Bugün tam 21 bin 20 konutu vatandaşlarımıza kurayla teslimi yapıyoruz. Şehrimize, ilçelerimize hayırlı olsun inşallah. İnşallah bu konutları Cumhurbaşkanımızın desteğiyle 2027 yılına kadar anahtar teslimini yapacağız ama bunları sizlerin sayesinde yapıyoruz. Sizlerin bize vermiş olduğu oy sayesinde yapıyoruz. O nedenle değerli hemşerilerim, bugün buradaysak, bu hizmetleri yapıyorsak İzmir için kollarını sıvayan İzmirli vekillerimizin sayesinde yapıyoruz. İnşallah daha fazlasını yapacağız. İnşallah o evlerin içerisine yetişecek nesillerle geleceğin Türkiye'sini daha güçlü hazırlanacağız."

