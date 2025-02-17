CHP'nin son kurultayında 'para karşılığı oy kullanıldığı' iddiasıyla başlatılan soruşturmada üç tanık ifade verdi.

Manisa'da Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin açılışında soruşturmayla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şeffaf, kurultayımıza, kara çalmaya çalışıyorlar" dedi. Özel, "Bir yıldır, meczuba bir dilekçe verdirmişler. Dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok, bir tane evrak yok, bir tane şahit yok. Şimdi gizli tanıklar falan icat etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada 'gizli tanık' uygulamasına gidilmediğini tüm tanıkların yeminli açık ismiyle ifade verdiğini açıklamıştı.

CEMİL TUGAY: O DELEGEYİ TANIMIYORUM

Tanıklardan İzmir Kurultay delegesi Hatip Karaaslan, ifadesinde Özgür Özel'e oy vermesi karşılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihale yolsuzluğundan tutuklanan işadamı Aziz İhsan Aktaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın para teklif ettiğini söyledi. Cemil Tugay 'böyle birini tanımıyorum" diyerek kendini savundu.

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