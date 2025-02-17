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Politika

CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturması... Cemil Tugay 'yeminli tanık'ı tanımadı

CHP kurultayında 'parayla seçildiği' öne sürülen Özgür Özel, soruşturmayı gölgelemek için savcılığın tanıkların açık kimlikleriyle ifade verdiğini duyurmasına rağmen 'gizli tanık' iddiasında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise 'Kurultay öncesi para önerdiler' diyen İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ı tanımadığını savundu.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2025 Pazartesi 08:51 - Güncelleme:
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturması... Cemil Tugay 'yeminli tanık'ı tanımadı
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CHP'nin son kurultayında 'para karşılığı oy kullanıldığı' iddiasıyla başlatılan soruşturmada üç tanık ifade verdi.

Manisa'da Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin açılışında soruşturmayla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şeffaf, kurultayımıza, kara çalmaya çalışıyorlar" dedi. Özel, "Bir yıldır, meczuba bir dilekçe verdirmişler. Dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok, bir tane evrak yok, bir tane şahit yok. Şimdi gizli tanıklar falan icat etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada 'gizli tanık' uygulamasına gidilmediğini tüm tanıkların yeminli açık ismiyle ifade verdiğini açıklamıştı.

CEMİL TUGAY: O DELEGEYİ TANIMIYORUM

Tanıklardan İzmir Kurultay delegesi Hatip Karaaslan, ifadesinde Özgür Özel'e oy vermesi karşılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihale yolsuzluğundan tutuklanan işadamı Aziz İhsan Aktaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın para teklif ettiğini söyledi. Cemil Tugay 'böyle birini tanımıyorum" diyerek kendini savundu.

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