Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Rize'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerin vatandaşın hayat garantisi olan SGK'ya milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli serveti şuursuzca çarçur ettiklerini, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadıklarını söyledi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Işıkhan, SGK'ye borcu olan belediyelere değinerek, "Vurgun ve borç siyasetiyle günü kurtarma derdinde olan belediyelerin yönetemediği şehirlerimiz dahi bu yatırımlardan nasibini aldı, almaya devam ediyor. AK Parti olarak Türkiye'de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attık. Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak hala, 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef. Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK'ye milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık. Halkın yararına herhangi bir faaliyet şöyle dursun, vatan, millet düşmanlığını siyaset sanan muhalefet anlayışına hala bir çözüm bulamadık maalesef" dedi.