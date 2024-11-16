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Politika

CHP'ye SGK borcu üzerinden çıkıştı: Konserler aracılığıyla çarçur ediyorlar

Rize'de temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'li belediyelere SGK borçları üzerinden tepki gösterdi. SGK'ya borcu olan CHP'li belediyelerin vurgun ve borç siyasetiyle günü kurtarma derdinde olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, 'Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK'ye milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık.' dedi.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 17:12 - Güncelleme:
CHP'ye SGK borcu üzerinden çıkıştı: Konserler aracılığıyla çarçur ediyorlar
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Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Rize'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerin vatandaşın hayat garantisi olan SGK'ya milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli serveti şuursuzca çarçur ettiklerini, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadıklarını söyledi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Işıkhan, SGK'ye borcu olan belediyelere değinerek, "Vurgun ve borç siyasetiyle günü kurtarma derdinde olan belediyelerin yönetemediği şehirlerimiz dahi bu yatırımlardan nasibini aldı, almaya devam ediyor. AK Parti olarak Türkiye'de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attık. Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak hala, 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef. Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK'ye milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık. Halkın yararına herhangi bir faaliyet şöyle dursun, vatan, millet düşmanlığını siyaset sanan muhalefet anlayışına hala bir çözüm bulamadık maalesef" dedi.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

"Terör ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Işıkhan, "Biz her gün yeni bir eserle, yeni bir icraatle, ülkemize hakkı olan itibarı geri kazandırma çabası içerisindeyken, birileri terörle, kaosla ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü yavaşlatma derdinde. Şunu herkes çok iyi bilmeli ki Türkiye'nin bu tür gündemlerle kaybedecek vakti yoktur. Birileri engel olmaya çalışsa da Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılı inşa edecek büyük hedefleri, yürünecek uzun bir yolu var. Teröre ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Ekonomi başta olmak üzere, sağlıktan sosyal güvenliğe, milli savunmadan teknolojiye varana kadar her alanda, bugüne kadar attığımız sağlam temelleri yükseltmeye devam edeceğiz. Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla bir taraftan şehirlerimizi daha fazla yatırımla büyütürken diğer yandan da yerel ve genel hizmetlerin koordinasyonunu artırarak her bir şehrimizi dünya standartlarının da üstüne çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

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