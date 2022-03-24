CHP'ye soğuk duş! Mahkeme kararıyla partiye geri döndü

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla üyeliğine son verilen Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi S. Cengiz Dikici açtığı davalı kazanarak partisine geri döndü. Parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ilk önce İl Disiplin Kurulu ardından da Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Mimar S. Cengiz Dikici Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği ihraç kararını iptal etti. Mimar S. Cengiz Dikici mahkeme kararıyla CHP üyeliğini tekrar kazanmış oldu.