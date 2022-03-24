İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2022 Perşembe / 21 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,826
  • EURO
    16,3225
  • ALTIN
    926.164
  • BIST100
    2183.1
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'ye soğuk duş! Mahkeme kararıyla partiye geri döndü
Politika

CHP'ye soğuk duş! Mahkeme kararıyla partiye geri döndü

Cumhuriyet Halk Partisi Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğini sürdürürken parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraç edilen S. Cengiz Dikici, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davayı kazanarak partisine geri döndü.

IHA24 Mart 2022 Perşembe 08:05 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 08:05
ABONE OL

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla üyeliğine son verilen Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi S. Cengiz Dikici açtığı davalı kazanarak partisine geri döndü. Parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ilk önce İl Disiplin Kurulu ardından da Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Mimar S. Cengiz Dikici Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği ihraç kararını iptal etti. Mimar S. Cengiz Dikici mahkeme kararıyla CHP üyeliğini tekrar kazanmış oldu.

  • Cengiz Dikici
  • dava

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.