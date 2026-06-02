Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Sayıştay her ne kadar Sultan Abdülaziz Han'ın irade-i seniyyesi ile Divan-ı Muhasebat adıyla 29 Mayıs 1862'de ihdas edilse de kökleri çok daha eskilere uzanıyor.

* Divan-ı Muhasebat'ın temelleri, Karahanlılardan Selçuklu ve Gaznelilere, geçmişte kurduğumuz devletlerde mali denetim vazifesini yerine getiren Divan-ı İşraf kurumuna dayanıyor.

* Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir.

* İnsan için cemiyet düzeni şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi için bazı kurumların muhafazası zaruridir. Devlet bu müesseselerden biridir.

* Bizim zihin haritamızda insanı ve toplumu merkeze alarak şekillenmiştir. Adaleti mülkü yani temeli olarak devleti gören ecdat insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir.



* Kaynaklarını verimli kullanamayan devletlerin muktedir olması mümkün değildir.

* Milletin dişinden tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık.

* 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır.

* 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1 buçuk milyar doları bulmaktadır Gezi Olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.

* Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların hesaba katılması gerektiğine inanıyorum. İster sokak olayları, ister FETÖ vari terör örgütleri, isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor.

"KAMU MALININ İSRAF EDİLMESİNE GÖZ YUMMUYORUZ"

* Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.

* Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf ve istismar edilmesine göz yummuyoruz. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.

* Makamı, ünvanı, mevkisi ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi kırmızı çizgimizdir