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Politika

CHP'yi karıştıracak adaylık çıkışı! Mansur Yavaş rest çekti: Öyle bir şey yok

CHP Lideri Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayını belirlemek için aldığı ön seçim kararına karşı çıkan Mansur Yavaş, aday belirlemenin çok erken olduğu söyledi. 'Ön seçim olursa sizin aday olmayacağınız anlamına mı geliyor?' sorusuna Yavaş, 'Öyle bir şey yok. Gün ola harman ola' cevabını verdi.

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
CHP'yi karıştıracak adaylık çıkışı! Mansur Yavaş rest çekti: Öyle bir şey yok
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CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci başlarken Mansur Yavaş'tan parti içi krizi derinleştirecek bir çıkış geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir etkinliğinin ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevapladı.

"ADAY BELİRLEMENİN ÇOK ERKEN OLDUĞU DÜŞÜNCESİNDEYİM"

CHP'nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterilecek aday için ön seçim kararı almasının sorulması üzerine Yavaş, "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir" ifadelerini kullandı.

"GÜN OLA HARMAN OLA"

Bir gazetecinin "Erken' dediniz ama ön seçim olursa sizin aday olmayacağınız anlamına mı geliyor? sorusunu ise Yavaş, "Öyle bir şey yok. Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak önce bir seçim tarihi belli olsun. Daha geniş konuşuruz" sözleriyle cevapladı.

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