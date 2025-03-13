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Politika

CHP'yi karıştıran itiraf: Ruhsatı Genel Merkez'in onayıyla verdim

Marmaris'te bir önceki CHP'li başkan Mehmet Oktay'ın Kızılkum'daki otel inşaatı için verdiği ruhsatı şimdiki CHP'li başkan Acar Ünlü iptal etti. Ruhsatı Genel Merkez'in onayıyla verdiğini söyleyen Oktay, Seyit Torun'u işaret etti.

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 08:47 - Güncelleme:
CHP'yi karıştıran itiraf: Ruhsatı Genel Merkez'in onayıyla verdim
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Muğla Marmaris'teki cennet koyu Kızılkum'da yapımı devam eden otel ve devre mülk inşaatı CHP'yi karıştırdı. Son yerel seçimlerde göreve gelen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, eski başkan Mehmet Oktay döneminde verilen inşaat ruhsatını encümen kararıyla iptal etti; yıkım için mahkemeye başvurdu.

'BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPILDI'

CHP Genel Merkezi de 'usulsüz ruhsat' verdikleri gerekçesiyle Mehmet Oktay ve iki yardımcısını 'kesin ihraç' istemiyle yüksek diplin kuruluna sevk etti.

Ruhsatı veren Mehmet Oktay, dün basın toplantısı düzenledi; o da kendisinden önceki belediye yönetimini suçladı. Oktay, "Buradaki hiçbir süreç benim görev süremde başlamış değil. Yıllar önce kanunlarla verilmiş haklardır" dedi.

Ruhsatı CHP Genel Merkezi'nin bilgisi dahilinde verdiğini de belirten Mehmet Oktay, "O dönem CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan sözlü olarak onay aldım" ifadesini kullandı.

Seyit Torun

SİNPAŞ: KESİN YARGI KARARI YOK

Otel inşaatını yaptıran Sinpaş, yargısal sürecin devam ettiğini bildirdi. "Kesinleşmiş karar yok" denilen açıklama şöyle devam etti: Marmaris Belediyesi'nin, daha önce kendi aldığı kararların aksine işlem yapması, yargılama devam ederken geri dönülemez telafisi imkansız kararlar alması ve bunları uygulaması da yasal olarak imkansızdır.

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