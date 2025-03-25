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Politika

Yazıcı, Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Saraçhane'de yaşanan bu ahlaksızlık aynı zamanda milletimize, milletimizin iradesine yapılmış bir saldırıdır. Buna zemin hazırlayanlar, bu edepsizliği yapanlar hukuk önünde ve milletimizin vicdanında mutlaka hesabını verecektir.' ifadesini kullandı.

AA25 Mart 2025 Salı 12:24 - Güncelleme:
Yazıcı, Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterdi
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Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri, milletimizin kutsallarına yönelik saldırıları nefretle lanetliyorum. Saraçhane'de yaşanan bu ahlaksızlık aynı zamanda milletimize, milletimizin iradesine yapılmış bir saldırıdır. Buna zemin hazırlayanlar, bu edepsizliği yapanlar hukuk önünde ve milletimizin vicdanında mutlaka hesabını verecektir. Yargı sürecini provoke ederek sokak çağrıları yapmak, milletimizin huzurunu bozmak, toplumu ayrıştıracak girişimlerde bulunmak demokratik hak arama yöntemi değildir."

  • AK Parti
  • Genel Başkan Yardımcısı
  • Ahlaksızlık Saldırısı

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