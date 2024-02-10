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Politika

Yazıcı: İstanbul muradına kavuştuğunda CHP'li Başkan tarafından terk edilen işler önceliğimiz olacak

Cumhur İttifakı'nın Tuzla Belediye Başkan adayı ve ilçenin Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin projelerini anlattı. Yazıcı, 'İBB tarafından Tuzla'da başlatılan, CHP'li Başkan tarafından terk edilen işler, İstanbul muradına kavuştuğunda en öncelikli işleri arasında yer alacak' dedi.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Yazıcı: İstanbul muradına kavuştuğunda CHP'li Başkan tarafından terk edilen işler önceliğimiz olacak
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Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde proje tanıtım programında konuşan Yazıcı, 20 yıldır siyaset yaptığını ve ilçeye hizmet etmeyi göğsünde bir şeref nişanı olarak taşıdığını söyledi.

Tuzla'nın cazibesi yüksek bir yaşam merkezi haline geldiğini anlatan Yazıcı, "Belediye olarak, birbirinden özel 550 projeyle, Tuzla'nın gelişimine katkı sağladık. Herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var, Tuzla'nın cazibesi arttı. Yaşamak, çalışmak, teknoloji ve bilim için İstanbulluların yeni adresi Tuzla. Bunu birlikte başardık ama yetmez. Tuzla, İstanbul'un en görkemli merkezi oluncaya kadar durmak yok yola devam." diye konuştu.

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine eleştirilerde bulunan Yazıcı, "CHP'li Başkan, Tuzla'nın hedeflerini, yerini anlayamadı. Tuzla'yı Büyükşehir Belediyesi yatırımlarından mahrum etti. Bırakın yeni yatırımları, önceki dönem başlayan yatırımları bile ihmal etti. Bizim kavgayla işimiz yok ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Tuzla'nın hakkını kimsede bırakmayız. Daha önce projeleri tamamlanmış, yatırımına başlanmış işleri ısrarla takip ettik." şeklinde konuştu.

Yazıcı, şöyle devam etti:

"Fakat, bize duyarsız kaldılar. Tuzla'nın yüzüne bakmadılar, işini görmediler, küçümsediler, 5 yılı böyle tamamladılar. Cumhur İttifakı'mızın İBB Başkan adayı Sayın Murat Kurum'la görüştüm. İBB tarafından Tuzla'da başlatılan, CHP'li Başkan tarafından terk edilen işler, İstanbul muradına kavuştuğunda en öncelikli işleri arasında yer alacak. En büyük kamu kaynağını kullanan İBB'nin yatırımlarıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız."

Şadi Yazıcı, yerel seçimlerin ardından eğitim, spor, yeşil alan, sosyal hayat, geri dönüşüm, altyapı, sağlık ve bilim alanlarında gerçekleştirmeyi planladığı projeleri Tuzla sakinlerine anlattı.

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