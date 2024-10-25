2-3 Kasım'da Cibuti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklığı 3'üncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. 2026 yılında bir Afrika ülkesinde düzenlenecek 4'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne hazırlık amacı taşıyan 'Türkiye-Afrika Ortaklığı 3'üncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı' Türkiye- Afrika Birliği (AfB) ilişkilerinde ve Zirve toplantılarında kabul edilen Ortak Eylem Planlarında kaydedilen ilerlemelerin ele alınmasını amaçlıyor. Bu kapsamda konferansta, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde alınan kararlarının takibi ve Zirve sonucunda kabul edilen '2022-2026 Ortak Eylem Planı'nda kayıtlı hedeflerde kaydedilen ilerlemelerin, ayrıca Türkiye-Afrika ortaklığının güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor.

İlk iki Bakanlar Konferansı, 2011 ve 2018 yıllarında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenmişti. Cibuti'de düzenlenecek konferansa, Afrika Birliği temsilcilerinin yanı sıra 14 Afrika ülkesinden Bakan ve temsilciler katılacak.

Ayrıca, konferans kapsamında Bakan Fidan, Afrika ülkelerinden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve ev sahibi Cibuti makamlarıyla temaslarda bulunacak.

KONFERANSTA 'ORTAK BİLDİRİ' VE '2022-2024 ORTAK UYGULAMA RAPORU' KABUL EDİLECEK

AfB Komisyonu'yla ortaklaşa hazırlanan Ortak Uygulama Raporu'nda Türkiye'nin 2022-2026 Ortak Eylem Planı'nda kayıtlı hedeflere yönelik olarak, 2022-2024 yılları arasındaki dönemde Kıta'da gerçekleştirdiği ikili ve çok taraflı faaliyetler ile mevcut iş birliğinin daha etkin hale getirilmesine yönelik öneriler bulunuyor. Ortak Bildiri metninde ise 4'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne giden süreçte, Türkiye ve Afrika ülkelerini etkileyen bölgesel, kıtasal ve uluslararası gelişmelere değinilmekte. Ortak bildiri ve rapor, 2 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek Kıdemli Memurlar Toplantısı'nda nihai hale getirilecek ve 3 Kasım Pazar günü yapılacak Bakanlar Toplantısı sonucunda da onaylanacak.

TÜRKİYE, KITANIN BARIŞ VE İSTİKRARI İLE KALKINMASINA KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYOR

2005 yılında AfB gözlemci ülke statüsünü kazanan Türkiye, 2008 yılı itibarıyla Afrika Kıtası'nın stratejik ortaklarından biri ilan edildi. AfB'nin 9 stratejik ortağından biri olan Türkiye, 'Afrika Ortaklık Politikası' ile Afrika'nın sorunlarına 'Afrikalı çözümler' ilkesi çerçevesinde, eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde Kıta'nın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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