Akşam Gazetesi 12 Ocak 2022 Çarşamba 08:50 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 08:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçiye bedava elektrik vaadi CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı. AK Parti grubunun Çanakkale'de çiftçiye bedava elektrik verilmesi için verdiği önerge reddedildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, AK Partili ve MHP'li üyeler, Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da, çiftçiye bedava elektrik sözü verdiğini belirterek, Çanakkale'de tarımsal amaçlı elektriği belediyenin karşılamasını istedi. Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği meclis değil. Bunu ödeyemeyiz" dedi. Gökhan'ın 'fuzuli' dediği önerge reddedildi.

AK Partili Esra Yüksel "Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da bir ziyaret sırasında 'Şanlıurfa Belediyesi CHP'nin olursa çiftçilerin elektrikleri bizden' dedi. Çanakkale'de birçok CHP'li belediye var. Demek ki CHP'li belediye başkanları, genel başkanlarının bu vaadini yerine getirecektir diye düşündük. Bu önergeyle hem sizin işinizi kolaylaştırdığımızı düşünüyoruz. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin samimi niyetle gerçekleşmesi adına da kamuoyu bir tespitte bulunur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.