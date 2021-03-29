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Politika

Cihangir İslam, Özlem Zengin'in Berat Gecesi paylaşımını düzeltmeye çalıştı, rezil oldu

CHP'li milletvekili Cihangir İslam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in Berat Gecesi paylaşımını düzeltmeye kalkarken rezil oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:38
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Berat Gecesi'ni kutlamak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Zengin'in paylaşımını eleştirmeye çalışarak, "Sizin danışmanlar arşivinizden Berat Gecesi yerine Kadir Gecesi mesajınızı koymuşlar. Size önerim danışman alırken basit bir genel kültür sınavı yapmanız" dedi.

Zengin ise, İslam'a cevap olarak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin Berat Gecesi'ni anlatan sayfasını paylaştı. Zengin, "Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna 'Kur'an'ın inzâl olunması' denir. Kadir Gecesi'nde ise Kur'an Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da 'Kur'an'ın tenzîl olunması' denir" ifadelerini kullandı.

"CEHALET ZOR"

İslam'a tepki gösteren Zengin, sonraki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cehalet zor. En zoru da, farkında olunmayan, hatta bildiğini zannedenin cehaleti. Danışmanlarınıza da selam söyleyin. Öğrenecekleri ve size öğretecekleri çok şey var."

Özlem Zengin'in paylaştığı sayfa...

YİNE KABUL ETMEDİ

Cihangir İslam ise, hatasını kabul etmek yerine hala ilk ısrar etti. İslam, "Başını örtmeyin! Berat, bağışlanma gecesidir. Asli anlamı bu" ifadelerini kullandı.

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