Cinayeti itiraf var, ceset yok
Suudi Arabistan Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Konsolosluğu içindeki arbedede öldüğünü açıkladı fakat, cesedin nerede olduğu hala bilinmiyor.
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ‘konsoloslukta yaşanan arbede sonucu öldüğünü’ dün itiraf etti. Açıklamadan önce Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz Al Suud, Önce Türkiye Başkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Kral Salman, ABD Başkanı Trump ile görüştükten sonra da Devlet televizyonundan Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünü duyurdu.
Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na geldiği sırada burada bulunan ‘başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü sonrasında Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiği’ belirtti fakat Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu açıklamadılar. Olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına aldığı belirtildi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Arabistan “1 şüphelinin daha Kaşıkçı için İstanbul’a gittiği tespit edildi” dedi.
Washington Post: Erdoğan kadar baskı yapmadı
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post gazetesinde Kareem Fahim ve John Hudson imzasıyla “Türkiye Başkanı, Suudi gazeteci kaybolduktan sonra nasıl önemli bir anlaşma sağlayıcı oldu?” başlıklı yazı yayımlandı. Yazıda, “Suudi bir gazeteci ortadan kaybolduktan sonra Türkiye sadece sessiz sedasız olayı araştırmaktan fazlasını yaptı. Dünyanın dikkatini, kendi topraklarında küstahça, bir devletin desteğiyle yapılan infaza çekerek krizi anlattı.” Erdoğan’ın da soruşturmayı önlemekle suçladığı Suudi yöneticilere toplum önünde çıkıştığı belirtilen yazıda, “Türkiye’den sızan bazı bilgiler küresel ilgiyi canlı tuttu” değerlendirmesinde bulunuldu.
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