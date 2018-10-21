Cinayeti itiraf var, ceset yok

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ‘konsoloslukta yaşanan arbede sonucu öldüğünü’ dün itiraf etti. Açıklamadan önce Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz Al Suud, Önce Türkiye Başkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Kral Salman, ABD Başkanı Trump ile görüştükten sonra da Devlet televizyonundan Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na geldiği sırada burada bulunan ‘başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü sonrasında Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiği’ belirtti fakat Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu açıklamadılar. Olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına aldığı belirtildi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Arabistan “1 şüphelinin daha Kaşıkçı için İstanbul’a gittiği tespit edildi” dedi.

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