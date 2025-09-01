Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAŞİNYAN'I KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Nikol Paşinyan'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, kabulde Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar ve barışa yönelik atılan adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında işbirliğini artırmaya matuf adımların değerlendirildiğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ BİRİNCİ SEKRETERİ SAY İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiencin Konukevi'nde Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, geniş bir heyetle Tiencin'de olduklarını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptıkları görüşmeyi anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünkü görüşmemizde Devlet Başkanı Sayın Şi'ye ülkenizle her alanda işbirliğini geliştirme kararlılığımızı vurguladık. Bu işbirliğini, Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi platformlarda da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizin ilerletilmesine olan desteğinizin sürmesini bekliyoruz.

50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde arttırmak istiyoruz."

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.