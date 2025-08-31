Çin'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ve Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Tiencin'e geldi.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.

Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Değerli dostum, zirveye özel davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetinizin benim için kıymetli olduğu kadar anlamlı olduğunu da bilmenizi isterim. Şanghay İşbirliği Örgütünün en geniş katılımlı zirvesi vesilesiyle sizinle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Teşkilatın çalışmalarına somut katkılarımızı sürdürmek arzusundayız. Küresel yönetişimin geliştirilmesine dair girişiminiz takdire şayan bir adımdır. Gerek şahsınıza gerek Çin ile ilişkilerimize büyük önem atfediyorum. Karşılıkla ziyaretlerle münasebetlerimize ivme kazandıralım diyorum."

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Şi ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin etraflıca değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eş güdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede iki ülke arasında mevcut istişare ve işbirliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına desteğini yinelerken iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan'ın ticaret, enerji, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu belirterek, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandığımızı