AA 22 Haziran 2021 Salı 12:59 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 13:03

Ciocoi, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde 18-20 Haziran'da düzenlenen Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze yapılamayan ADF'ye bu yıl katılmaktan ve birçok ülkenin üst düzey temsilcisiyle görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Ciocoi, ADF'nin geleneksel forum haline gelmesini umduğunu söyledi.

Ciocoi, ADF'nin düzenlenmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik ederek, "Uluslararası toplumun bugünlerde gelip tartışacak ve açık fikirli, görüş alışverişinde bulunacak bir yere sahip olması için tam olarak ihtiyaç duyduğu şey budur." dedi.

- "Türkiye, Moldova için kesinlikle güvenilir bir ortaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Moldova'yı ziyaret ettiğini anımsatan Ciocoi, bu ziyarette her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının yüksek düzeyli stratejik iş birliği mekanizmasını hayata geçiren bildiriye imza attıklarına dikkati çekti.

Ciocoi, "Moldova'nın 1991'deki bağımsızlığından bu yana görüldüğü üzere Türkiye, Moldova için kesinlikle güvenilir bir ortaktır. Ülkem bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutlamaktadır." ifadesini kullandı.

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Ciocoi, 2019'da Moldova'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyarette kendisinin de heyette yer aldığını, dışişleri, tarım, bölgesel kalkınma ve çevre ile ekonomi ve altyapı bakanlarının da başbakana eşlik ettiğini anlattı.

Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının iki ülke ilişkilerine giderek ivme kazandıran ve ortaklığın tüm yönleriyle ele alındığı bir mekanizma olduğunu vurgulayan Ciocoi, "11 Temmuz'da yapacağımız erken genel seçimlerin ardından bu stratejik ortaklığın her iki tarafın da menfaatine olacak şekilde daha da sağlam, faydacı ve daha gelişmiş olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- "Stratejik ortaklığımız salgına rağmen sağlam durdu"

Ciocoi, iki ülkenin ekonomik ilişkileriyle ilgili "Türkiye, Moldova Cumhuriyeti'ndeki en büyük yabancı yatırımcı ve ticaret ortaklarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Moldova'da 1300'den fazla Türk sermayeli şirket olduğunu ve ticari ilişkilerin sürekli arttığını söyleyen Ciocoi, iki ülkenin ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması hedefini hatırlattı.

Ciocoi, iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetlerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2020'de salgına rağmen Türkiye ve Moldova arasındaki ticari ilişkilerin sürdüğünü belirtti.

Geçen yıl iki ülkenin ticari ilişkileri 560 milyon dolar düzeyinde tutmayı başardığını aktaran Ciocoi, "Bu durum, Moldova ve Türkiye arasındaki ilişkinin ve stratejik ortaklığın salgına rağmen sağlam durduğunun göstergesidir. Moldova'nın salgın boyunca aynı miktarda ticari ilişki sürdürebildiği başka bir ülke örneği veremem." diye konuştu.

Moldova ve Türkiye arasında 2016'dan itibaren serbest ticaret anlaşmasının olduğunu belirten Ciocoi, bu anlaşmayı iki ülke arasındaki ithalat ihracat kotasının genişletilmesine yönelik hizmetlerle bir sonraki adıma taşımayı arzu ettiklerini söyledi.

- "Moldova'nın stratejik ulusal çıkarı, Türkiye ile ikili ilişkileri derinleştirmektir"

Ciocoi, Türkiye ve Moldova'nın ikili ilişkilerinin ülkesinde yapılacak erken parlamento seçimlerinden sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin "Başbakan ya da cumhurbaşkanı kim olursa olsun, Moldova Cumhuriyeti'nin stratejik ulusal çıkarı Türkiye ile ikili ilişkileri derinleştirmektir." dedi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın, Moldova dış politikasında çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Ciocoi, "İnanın hiçbir siyasetçi ve Moldova Cumhuriyeti, bu stratejik ortaklığa soru işareti koymayacaktır. Her siyasi parti, ticari ilişkilerimizin yanı sıra siyasi ilişkilerimizi de derinleştirmek için gelişmek için çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

Ticari ilişkiler açısından da durumu değerlendiren Ciocoi, Moldova'daki Türk yatırımcıların sayısının artması göz önünde bulundurulursa, bir Türk bankası şubesinin ülkede yer alması halinde ticari faaliyetlerin daha da artacağını dile getirdi.

- "(Transdinyester meselesi) Diyalog başlatmanın zamanı geldi"

Ciocoi, Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine ilişkin de "Hala, bu donmuş anlaşmazlığa siyasi bir çözüm arıyoruz." dedi.

Moldova'daki tüm siyasi partilerin bu konuda tüm taraflarla ve ara bulucularla diyalogdan yana olduğunu dile getiren Ciocoi, bu meseleye uzun süreli siyasi çözüm bulmak ve siyasi diyaloğu sağlamak için tasarlanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki 5+2 formatını hatırlattı.

Ciocoi, "5+2 formatı, Moldova Cumhuriyeti'nin başkenti Kişinev ile ülkenin geçiş bölgesinin sözde başkenti Tiraspol'un yanı sıra Ukrayna, Rusya, AGİT ve iki gözlemci ABD ile Avrupa Birliği'nden (AB) oluşuyor. Bu formatla, ortaklarımızı bu uzun süreli anlaşmazlığa son noktayı koymak için ve uzun süreli siyasi çözüm bulmak için diyalog başlatma zamanının geldiğine ikna etmek için çok çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ciocoi, ülkenin bir bütün halinde aynı gelişmişlik düzeyinde olmasını sağlamanın ekonomik kalkınma açısından önemli olduğunu kaydetti.