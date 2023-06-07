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Politika

Çirkin iftira! Bu da oldu: Yandaş Portakal kaçak elektrik kullananları savundu

Kaçak elektrikle mücadele muhalifleri rahatsız etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, saha ekibinin kaçak elektrik kontrolü sırasında mukavemetle karşılaştı, bazı şahıslar tarafından ölümle tehdit edildi. Kaçak elektrik kullananlardan biri, Dicle Elektrik görevlisine 'Seni mermi manyağı yaparım. Beni tanıyor musun?' diyerek tehditler savurdu. Seçim hezimetini hazmedemeyen yandaş gazeteci Fatih Portakal ise kaçak elektrik kullananları savundu.

7 Haziran 2023 Çarşamba 17:33 - Güncelleme:
Çirkin iftira! Bu da oldu: Yandaş Portakal kaçak elektrik kullananları savundu
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Kaçak elektrikle mücadele muhalifleri rahatsız etti. Şırnak'ın İdil ilçesi Oyalı köyüne giden Dicle Elektrik çalışanları, elektrik sayaçlarını direklerin tepesine taşımak istedi.

Çalışma başlatan ekibe, bölge halkı taş ve sopalarla saldırdı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri de saldırıya uğradı. Kalabalığa uyarılarda bulunan jandarmaya saldırılar devam edince köylülere TOMA'larla müdahale edildi.

Kaçak elektrik kullanmak için her yolu deneyenlere ilk destek HDP'li vekilden geldi. Askerlerin köylülere saldırdığını söyleyen HDP milletvekili Mehmet Zeki İrmez, bölgeden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

PORTAKAL, KAÇAK ELEKTRİK KULLANANLARI SAVUNDU: OY İÇİN CEZALANDIRILIYORLAR

Bu görüntüleri Sözcü TV'de yayınlayan Fatih Portakal ise bölge halkının HDP'nin çağrısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdikleri için cezalandırıldığını söyledi.

Portakal, görüntüleri yayınladıktan sonra şu ifadeleri kullandı: "İkinci turda 4 sandık kuruldu. Erdoğan'a 63 oy çıkıyor Kılıçdaroğlu'na 894 oy çıkıyor. Yani cezalandırılıyorlar bir bakıma ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Böyle haberlerde sizlerle seçim sonuçlarını paylaşacağım. İsyan eden, çevre, ağaç kesimi, HES yapımı gibi haberlerde oy oranını getireceğim ekranlara bu şekilde düşünmenizi sağlarım."

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