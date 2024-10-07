AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde, açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın 1'inci yılındayız. Şimdiye kadar soykırım siyaseti gerçekleşirken, bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşti ve uluslararası kuruluşlar tarafından engellenemedi. Gelinen tabloda; bütün sistemi, uluslararası hukuku ve tüm insanlığı görmezden gelen Netanyahu ve çetesi ile karşı karşıyayız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

* Netanyahu katliamcı ve soykırımcıdır. Netanyahu Hükümeti eylemlerine acımasızca şekilde devam ediyor. Gazze'de şehit olanların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Uluslararası hukuku karşısına alan bir soykırım şebekesi var. Netanyahu bütün bölgeyi ateşe atmaya çalışıyor.

LÜBNAN'I YENİ BİR GAZZE YAPMAYA ÇALIŞIYOR

Netanyahu ve cinayet şebekesi Lübnan'da da kan dökmeye devam ediyor. Batı'da maalesef hükümetler soykırıma destek çıkıyor. Birçok hükümet başkanı Netanyahu ile poz vermeye devam ediyor. Batı İsrail'i soykırıma teşvik ediyor.

SALDIRIYA KARŞILIK VERİNCE BATI AYAĞA KALKIYOR

Batı, katliamı örtbas ediyor. Dünya, İsrail zulmüne ses çıkarmıyor. Uluslararası sistem harekete geçemedi.

BM'YE VE ULUSLARARASI TOPLUMA DİZ ÇÖKTÜRÜYORLAR

Netanyahu yargılanıp ceza almazsa katliamlar sürer. İsrail bugün Gazze'de soykırım suçu işliyor ve bunun da eninde sonunda hesabını verecekler ama Gazze'yi işgal edemeyenler Birleşmiş Miletler Genel Kurulu'nu birçok kere işgal ettiler.

Bölgesel savaş genişleyebilir. Netanyahu BM'de yaptığı konuşmada bunun ipucunu verdi. Soykırım çetesinin hedefinin sapkın olduğunu görmüş olduk.

HER NE OLURSA OLSUN TARAFIMIZ BELLİDİR

Türkiye olarak insanlıktan yanayız. Gazze sadece Filistin değildir. Gazze insanlık değerlerine sahip çıkmaktır. Bundan herhangi bir şekilde taviz verilemez. İnsanlık cani bir şebekenin saldırısıyla karşı karşıyadır.

SILA BEBEĞİN VEFATI

Bu tür olayların önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapılacak

"TOPLUMDA CEZASIZLIK ALGISI GİDERİLECEK"

Son dönemdeki olaylara karşı her türlü adım atılıyor, atılacak. Çok geniş bir alanda ele alınması gereken bir konu

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARI

Kadına şiddetin önlenmesi en hassas olduğumuz konu. Bakanlarımız koordineli bir şekilde bu konu üzerine çalışıyor. Önleyici ve koruyucu yeni tedbirlere ihtiyaç var. Kadınlarımızın güvenliği medeniyetimizin güvenliğidir.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI

Çocuklara dönük olarak araştırma komisyonu kurulacak

İSRAİL'İN YAPAY ZEKA TERÖRÜ

İsrail yapay zeka kullanarak insan öldürüyor. En son çağrı cihazları ve telsiz vasıtasıyla insanların öldürülmesi gibi eylemlere imza attılar. Burada ileri teknolojiyi kötücül amaçla insanlığı tehdit eder şekilde kullanıyor.

TEKNOFEST ÖZGÜVEN DEVRİMİDİR

Biz insan hayatını kurtaracak şekilde medeniyete katkı sağlayacak şekilde teknolojiyi kullanıyoruz. Bunun en büyük göstergesi TEKNOFEST oldu. Teknolojinin insanlık için kullanılmasında gençlerin kararlılığını gördük

SOSYAL MEDYA ALANLARINA İLİŞKİN YAPTIRIM

Bazı sitelere daha ayrıntılı bir şekilde baktım tam tabiriyle kanım dondu. Böyle bir istismar alanı nasıl serbest bırakılabilir. Çocukların korunması en asli vazifesi. Yakın zamanda TikTok diye bir şey var. Bugün sabah haberlerine bakarken okudum Brezilya Devlet Başkanı Lula bahis siteleriyle ilgili açıklama yapmıştı. Özgürlük alanıyla bahsettiğim değerler arasında bir denge kurmak lazım. Bu bahsettiğim istismarlar özgürlüğü de tehdit etmektedir.

İnsanlığı tehdit eden kadınları ve çocukları tehdit eden bir özgürlük alanı olamaz.

Türkiye'de, yüksek mahkemelerinin yanlış işlemler karşısında gereken yapılacaktır. Çocukları istismara dönük olarak hukuk içinde çok kararlı ve acımasız olmalıyız.

Çocuk sitesi gibi ya da iletişim kanalı gibi masum isimler altında ne yapıldığını görmek zorundayız.