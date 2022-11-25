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Politika

Çok konuşulacak iddia: İmamoğlu alternatif yönetim oluşturdu, otelde görüşmeler yapıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olma arzusunun devam ettiğini söyleyen eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş çarpıcı iddialarda bulundu. Yarkadaş, 'İmamoğlu'nun İstanbul'da bir otelde yakın çalışma arkadaşlarıyla değerlendirmeler halinde olduğunu söyleyebilirim.' dedi.

25 Kasım 2022 Cuma 11:59 - Güncelleme:
Çok konuşulacak iddia: İmamoğlu alternatif yönetim oluşturdu, otelde görüşmeler yapıyor
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Millet İttifakı'na öncülük eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasına ittifak ortaklarının yanı sıra parti içerisinden de ciddi destek gelmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yönündeki girişimleri ise tartışılmaya devam ediyor.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş konuya ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

'GİZLİ OTEL GÖRÜŞMELERİ' İDDİASI

Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kapalı kapılar ardında girişimlerini sürdürdüğünü savundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin konuşan Yarkadaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Kılıçdaroğlu'nu açık bir şekilde desteklediğini ifade etti.

Yarkadaş, İmamoğlu hakkında şu iddiayı gündeme taşıdı: Önümüzdeki günlerde CHP'li belediye başkanlarının adaylıklarına ilişkin tartışmalara son noktayı koyacağı bilgisini aldım. Bu konuda kesin ve net bir açıklamanın yapılacağı, bir daha da bu konunun tartışılmayacağını öğrendim. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bir otelde yakın çalışma arkadaşlarıyla değerlendirmeler halinde olduğunu söyleyebilirim.

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