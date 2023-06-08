Çok konuşulacak iddia! Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu havlu attı: Aday olmayacağım

Türkiye tarihinin en önemli seçiminin yankıları sürüyor. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci zaferini ilan etmiş oldu.

Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'nci mağlubiyetini elde etti.

İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELDİ

Seçim hezimeti Millet İttifakı ve CHP'nin içerisinde dengeleri adeta bozdu. Bir yandan ittifakın dağılıp dağılmayacağı merak edilirken bir yandan da partili isimler, seçmenler de Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

Değişim seslerinin de yükseldiği parti içerisinde, seçim sonuçları henüz sindirilebilmiş değil.

KULİS BİLGİSİ GELDİ

Çağrılara kulak asmayan Kılıçdaroğlu görevine devam edeceğini açıklarken bu süreçte çok sayıda kulis bilgisi de sızdırıldı.

Son olarak bir kulis bilgisi CHP yandaşı gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

Kendi sitesinde seçimin ardından CHP yönetimindeki gelişmelere edindiği bilgileri ele alan Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun akıbetine de değindi.

Altaylı, ikinci turun gecesi ya da ertesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gelen çok güvendiği isimlerden birinin şu soruyu yönelttiğini belirtti:

"Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz? Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz?"

"HERHANGİ BİR POZİSYONA ADAY OLMAYACAĞIM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu soruya ise şöyle yanıt verdiğini aktardı:

"Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de arzum da yok"

KILIÇDAROĞLU'NA KÖPEKLİ BENZETME

Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yazılar yazan Altaylı, geçtiğimiz günlerde ilginç bir benzetmede bulunmuştu.

Altaylı, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kemal Bey'in evinde bir köpeği var mı, bilmiyorum. Ama evinde köpeği olanlar bilir, sahibi eve gelince köpekler heyecanlanır. Kemal Bey'in bir köpeği olsa idi muhtemelen sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı. Velev ki, MYK'da kendisine bir görev vermesin!"