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Politika

Çok konuşulacak iddia! Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan lideri açıkladı

CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde Altılı Masa liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını söylemiş, 'O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim' demişti. Altılı Masa'dan ses çıkmayınca konuşan Sevigen, yüklü miktarda döviz alan liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

7 Ocak 2023 Cumartesi 07:46 - Güncelleme:
Çok konuşulacak iddia! Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan lideri açıkladı
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Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, aralık ayında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Sevigen, muhalefetin 128 milyar dolar iddiasını attığı dönemde, 6'lı masadaki bir liderin, koruma müdürü aracılığıyla eski milletvekili olan bir iş insanına Türk lirası gönderdiğini, parasının dövize çevrilmesini istediğini öne sürdü.

İsmini vermediği liderin parasını dövize çevirdiğini öne süren Sevigen, "O genel başkan kim? Eğer o genel başkan kendisini söylerse ben söylemeyeceğim. Çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

SEVİGEN'DEN ÇOK ÇARPICI KILIÇDAROĞLU İDDİASI

Mehmet Sevigen, söz konusu genel başkanın kim olduğunu söyledi. Ulusal Kanal'da Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Fikir Meydanı programına konuk olan Sevigen, çarpıcı bir isim açıkladı. Mehmet Sevigen, iş insanından parasını dövize çevirmesini istediği kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ileri sürdü.

"PARAYI KEMAL BEY GÖNDERİYOR"

Sevigen, "Niye benim koruma müdürüm bilsin. Niye ben milletvekili arkadaşıma gebe kalayım. Ya da iş adamına gebe kalayım. Lüzumsuz çünkü. Birde siyaset adamısın, hesap soruyorsun. 128 milyar dolar... İllere, ilçelere açıyoruz ya, bu para nerede diye yer yer yerinden oynatıyoruz. O arada bizim genel başkan gönderiyor koruma müdürünü bizim milletvekili arkadaşa. Önce telefon ediyor. O da 'Olur sayın genel başkanım' diyor. Kemal bey gönderiyor polisiyle o arkadaşa parayı. Kemal bey bizim genel başkan gönderiyor." ifadelerini kullandı.

"BU PARA NEREDEN GELDİ?"

Programın sunucusu Fıstıkoğlu'nun, "Yani sayın Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna, "Evet" diye yanıt veren Sevigen, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Gönderiyor ve parayı aldırıyor. Kılıçdaroğlu eski bir milletvekilini, eski iş insanını arıyor. Diyor ki 'Döviz lazım.' Bak hırsızlık demiyorum. Çaldı demiyorum, partiye lazım olur demiyorum. Ama bu para nereden geldi? Esas soru bu. Bu para nereden geldi?

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