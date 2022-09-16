Çok konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş iddiası: İP o ismi 'çatı aday' olarak çıkaracak

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında katıldığı programda 6'lı masanın adaylık tartışmalarıyla ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

'BİLDİRİYİ DOĞRU BULMAYIZ'

"Kamuoyunda Kılıçdaroğlu'nun bu denli olumlu, olumsuz tartışılmasının önemli bir nedeni Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun net bir tavır almamasıdır" diyen Yarkadaş "CHP Genel Merkezi, 11 büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir tutum takınmasını acaba bu belediye başkanları bir bildiri yayınlayarak "bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur, bu konuda hiçbir tereddüdümüz yoktur. Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracağımızı deklare ediyoruz" diye bir bildiri yayınlanmasını tartışıyor. Yavaş ve İmamoğlu bu bildirinin yazılmasına sıcak bakmıyorlar. Mansur Bey'e yakın bir arkadaşımızla sohbet ederken arkadaşımız kişisel görüşünü ifade etti 'Biz böyle bir bildiriyi doğru bulmayız' dedi. Bu Mansur Bey'in İYİ Parti'nin kendisini aday yapmak istiyormuş düşüncesine kaptırdığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NU ADAY YAPACAK YOLLARI BULMALIYIZ'

Yarkadaş "Pazar günü Abant'ta CHP'li belediye başkanlarının bir toplantısı oldu. 3 belediye başkanı toplantıya katılmıyor. Rıza Akpolat, Battal İlgezdi, Kemal Çebi toplantıya katılmıyor. Bakırköy Belediye Başkanı çalışmalarını anlattıktan sonra "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacak yolları bulmalıyız" diyor. İmamoğlu'na yakınlığı bilinen Beylikdüzü Belediye Başkanı "Bizim görevimiz belediye çalışmalarını anlatmaktır" diyor." sözlerine yer verdi.

İMAMOĞLU, AKŞENER'İN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNİ DÜŞÜYOR

Yarkadaş, İmamoğlu'yla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda hiçbir yorum yapmayan İmamoğlu, "Genel başkanımıza yaptığımız çalışmalarla destek olmalıyız" diye yuvarlak bir ifade kullanıyor. İmamoğlu, Macron modeli üzerine çalışıp 'Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?' arayışını sürdürüyor. Bununla ilgili 3 kişilik ekibi çalışmalara devam ediyor. Çünkü Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor." dedi.

ÇOK NET! İYİ PARTİ MANSUR YAVAŞ'I ÇATI ADAY OLARAK ÇIKARMAK İSTİYOR

Yavaş'ın adaylığı ile ilgili ise Yarkadaş "İYİ Parti'nin bugün itibariyle Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Ortak aday dediğinizde 6'lı masanın ortak adayı olacak. Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmiş olmasına rağmen karşısına çıkarmayı hazırlanıyorlar." diye konuştu.