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Politika

Çok konuşulan 'Kılıçdaroğlu' iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in 'MİT Tır'ları belgelerini Enis Berberoğlu'na yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi.' açıklaması ses getirdi. Sevigen, 'Sözlerimin arkasındayım.' diyerek bir açıklama daha yaptı.

7 Haziran 2022 Salı 07:33 - Güncelleme:
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24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, 'Enis Berberoğlu'na verilen belgeyi Kemal Bey götürüp verdi. Enis Berberoğlu hapishanede konuşacak diye Kemal Bey o yürüyüşü Enis Berberoğlu konuşmasın diye yaptı. O belge, MİT Tır'ları belgesiydi. MİT Tır'ları belgelerini Enis Berberoğlu'na yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi' diye konuşmuştu.

"MİT Tırları belgelerini Enis Berberoğlu'na yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi"

Ülke gündemini sarsan sözleri sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Sevigen, "Sözlerimin arkasındayım. Dün söylediklerim; partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sevigen;

Sözlerimin arkasındayım.

Dün gece söylediklerim; partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir.

Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Hodri Meydan!

diye yazdı.

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