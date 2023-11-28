Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Alman mevkidaşı Baerbock ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile yaptığı görüşmelerde Gazze'deki insanlık dramını ve NATO'nun gündemindeki konuları ele aldı.

Fidan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde İngiliz mevkidaşı Cameron ile de görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, BRÜKSEL'DE NORVEÇLİ VE İSVEÇLİ MEVKİDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yaptığı ikili temaslar kapsamında, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ve İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gerçekleşen her iki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Gazze'deki son durum ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de ele alındı.

ARNAVUTLUK VE ESTONYA DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Hasani ve Tsahkna ile bir araya geldi.

Fidan ile Hasani arasındaki görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme kararlılığı vurgulanırken, Balkanlar ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile Fidan arasındaki görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeler ile NATO ittifakının gündemindeki konular değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISINA KATILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumuna katılmak için New York'u ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Gazze'deki son gelişmelerin ele alınacağı BMGK oturumuna katılmak üzere yarın New York'a gidecek.

Fidan, 11 Kasım'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için oluşturulan grubun diğer üyeleriyle temaslarda da bulunacak.