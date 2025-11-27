Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aylar sonra olaysız olarak oturum gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen ve polis kameralarınca da kayıt altında tutulan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 66 madde görüşmeye sunuldu.

Gündem maddelerinin büyük çoğunluğunun komisyonlardan geldiği halde kabul edildiği oturumda Aydın'daki CHP'li ilçe belediyeleri 2014 yılından bu yana sürdürdükleri cenaze ve defin hizmetlerine son verme kararı aldıklarını açıkladı.

CHP'li belediyelerin cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırma kararının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, oturuma ara verip ilgili komisyonların üyeleri ve ilgili birimlerin temsilcileri toplantı yaptı. Yapılan toplantı sonrası cenaze ve defin hizmetini sonlandıracak olan CHP'li ilçe Belediye Başkanlıkları ile Büyükşehir arasında protokol yapılmasına karar verildi. Bu şartlarda 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren Aydın'daki CHP'li Belediyeler olan Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Germencik, Kuşadası, Didim, Koçarlı, Efeler ve Çine ilçelerinde Belediyelerin cenaze ve defin hizmeti vermeyecek. CHP'li Meclis üyelerinin aldığı bu karar doğrultusunda protokol yapılıp devirler sağlandıktan sonra bu hizmetin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verileceği belirtildi. Aydın'da AK Parti'li Köşk, Sultanhisar, Buharkent, Yenipazar, İncirliova ve Söke ile MHP'li olan, Karpuzlu'da ise cenaze ve defin hizmetlerinin eskiden olduğu gibi ilçe belediyelerince devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Belediye Meclisi toplantısında ilçe belediyelerinin bütçeleri de kabul edilirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na değişik yatırımların yapılabilmesi için İller Bankası'ndan kredi kullanması Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen raporda olduğu haliyle kabul edildi.