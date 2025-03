Meclis'teki görüşmede konuşan Gider, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımak için çalışmayı arzuladıkları konuları tekrar ele almaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Romanya'da 4 bini aktif 19 bin civarında Türk sermayeli şirketin bulunduğunu anımsatan Gider, bu şirketlerin özellikle enerji, altyapı, müteahhitlik gibi kamu yararına olan sektörlerde önemli hizmetler sağladığını belirtti.

Türkiye'nin bu alanda yetkin ve deneyimli firmalara sahip olduğunun altını çizen Gider, bu firmaların, kamu ihalelerinde Avrupa Birliği üyesi ülkelere kıyasla dezavantajlı ve adaletsiz uygulamalara tabi tutulmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Gider, gerek bu firma çalışanları, gerekse Türkiye'den turizm amaçlı Romanya'ya gidecek olanlara vize kolaylığı sağlanmasının da her iki ülke için önemli olduğuna işaret etti.

Türk ve Tatarlar için tanınmış milletvekili kotasının, Romanya'nın azınlık toplumlarına vermiş olduğu değeri gösterdiğini dile getiren Gider, askeri alandaki işbirliklerini de memnuniyetle takip ettiklerini aktardı.

Terörle mücadele konusunda, PKK bağlamında Romanya'ya yakın işbirliği için teşekkür eden Gider, şunları kaydetti:

"Aynı işbirliğini FETÖ ile mücadele konusunda da bekliyoruz. Çünkü, FETÖ çeşitli kisvelerin altına bürünse de dünyanın önemli terör ve istihbarat örgütlerinden birisidir. Parlamentomuzu gezerken göreceksiniz, devletin içine sızmak suretiyle parlamentomuzu dahi bombalayacak seviyeye ulaşmışlardır. Her alanda mükemmel işbirliğimizi göz önünde bulundurarak, bu konuda iade taleplerimizin, okulların kapatılması veya devletleştirilmesi konusundaki taleplerimizin de dikkatle ciddiye alınmasını talep ediyoruz."

- "ROMANYA, TÜRKİYE'NİN AB'YE KATILIMINI HER ZAMAN DESTEKLEDİ"

Türk halkı ve devletinin Filistin halkına desteğinin devam edeceğini, amacın ateşkesin kalıcı hale gelmesi olduğunu belirten Gider, Kıbrıs konusunda yaşanan meselede de Türkiye'nin iyi niyetli çalışmalar yaptığını, art niyetli tavırların bunu sonuçsuz bıraktığını söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında olumlu gelişmelerin olduğunu ancak Azerbaycan'ın hala bazı meşru çekinceler taşıdığını hatırlatan Gider, Ermenistan'dan, Azerbaycan'ın bu haklı eleştirilerinin giderilmesi için gerekli adımları atmasını beklediklerini ifade etti.

Romanya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Titus Corlatean da Türk heyetine sıcak kabulleri için teşekkür etti.

Tüm ülkelerin güvenlik meselelerini yakından takip etmesi ve dost ülkelerin birbirleriyle iletişim halinde olması gerektiğine işaret eden Corlatean, şunları kaydetti:

"Türkiye ile çok önemli politik ve kültürel geçmişimiz mevcut. 2011 yılından itibaren aramızda Stratejik Partnerlik anlaşmamız söz konusu. Romanya, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne katılımı ile ilgili her zaman desteklemiştir, kesinlikle tutumumuzu değiştirmedik. İlerisi için de desteklemeye devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. Aramızda çok önemli bir köprü var, Romanya'da yaşayan Türk ve Tatar azınlığı... Dobruca doğumluyum, Türk ve Tatar ailelerle şu an bile çok yakın dostluğum var. Bu hususu, Avrupa'da da her zaman dile getiriyorum. Dobruca'daki azınlık çok iyi bir model. Romanya, onlara çok önem verdi. Tatar ve Türkler, temsilci olarak parlamentoya girmiştir. Anayasada da tanımlanmıştır bu husus."