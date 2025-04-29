İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2025 Salı / 2 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,456
  • EURO
    43,8938
  • ALTIN
    4093.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Çözülme kapıda! CHP'de yolsuzluk çatlağı

İBB'de ortaya saçılan yolsuzluk CHP'de büyük krize neden oldu. CHP'de istifaları önleme komisyonu kurulurken, partililere telkinlerde bulunan vekiller istedikleri karşılığı alamadı.

Yeni Şafak29 Nisan 2025 Salı 08:57 - Güncelleme:
Çözülme kapıda! CHP'de yolsuzluk çatlağı
ABONE OL

CHP, İBB'de ortaya saçılan yolsuzluğun teşkilatta çözülmeye dönüşmemesi için çare arıyor. Belediye meclislerinde olası istifaların önüne geçmek için Genel Merkez, milletvekillerinden oluşan özel bir komisyon oluşturdu. Örgütlerden ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcıları ile görüşerek yapılan görevlendirmelerden sonra vekiller Genel Merkez adına illere giderek belediye başkanları ve meclis üyeleriyle görüştü. İstifa edilmemesi, parti içinde birlik olunması uyarısı yapıldı. Telkinlerde bulunan vekiller, istedikleri karşılığı alamadı. Ancak Genel Merkez komisyona göreve devam talimatı verdi.

İddialara göre Beykoz istifa beklenen adreslerden biri. CHP'li 18 meclis üyesi olan Beykoz'da bunlardan 4'ünün istifası gündemde.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Karmaşanın olduğu yer sadece Beykoz'la da sınırlı değil.

Genel Merkez'e ulaşan iddialara göre Adana, Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyeleri ile Manisa'nın Şehzadeler ve Yunus Emre belediyelerinde de rahatsızlık var.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeleri, Başkan Zeydan Karalar'ın ekibi ve Genel Merkez'in ekibi olarak ikiye bölündü. Söz konusu diğer belediyelerde de meclis üyelerinin Genel Merkez'e muhalefeti söz konusu.

Özgür Özel İmamoğlu'nu ihbar etti!

Özel'den akla ziyan 'bavul' savunması

İmamoğlu'nun "veri avcısı" sorguda!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.