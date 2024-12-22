Çözümün anahtarı ''Türkiye''... Bakan Güler: Tüm aktörler gerçeği artık kabul etmektedir

Bakan Güler'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz, açık ve nettir. PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi ve Suriye'nin siyasi ve idari bütünlük temelinde geçiş sürecinin gerçekleştirilmesi önceliğimizdir.

"Türkiye; Suriye'de istikrarın tesisi ve sığınmacıların onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için, üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir."

Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG, IŞİD gibi terör örgütlerinin yeri yoktur. Ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan bu grupların, sahada attığı her adım takip edilmekte, bunlara karşı önleyici tedbirler alınmaktadır.

Esasen bölgede etkin olan tüm aktörler ve müttefiklerimiz de Türkiye'nin çözümün bir anahtarı olduğu gerçeğini artık kabul etmektedirler. Bu bağlamda; tüm aktörlerin kapsayıcı bir çözüm için, yeni yönetimi desteklemesi ve Türkiye ile iş birliği yapması büyük önem taşımaktadır.

Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusunun önemli bir parçası olan Suriye Milli Ordusunun, Suriye halkı ile birlikte terör örgütleri tarafından işgal edilen toprakların tamamını kurtaracağına inanıyoruz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olacağız