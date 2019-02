'Çubuk marka şehir olacak'

AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Av. Baki Demirbaş, Ankara’nın turşusuyla ünlü ilçesini geleceğe taşıyacaklarını ifade etti. Demirbaş, “Çubuk’u huzur ve esenlik ile üreten ve ürettiğini ekonomiye kazandıran bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bunları sağlayacak projeler hazırladık” dedi. Çubuk için tasarladıkları projeleri Star Gazetesi’ne anlatan Baki Demirbaş, bu projeler için farklı uzmanlık alanlarına sahip bir ekiple uzun süreli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

GÖNÜLLERE GİRECEĞİZ

Çubuk için hazırladıkları projelerin sadece yapı-inşa temelli projeler olmadığının altını çizen Demirbaş, “Bu projeler tamamen insan odaklı, üretimi, istihdamı, sosyal ve çevreyi önceleyen projeler olacak. Çok emek vererek hazırladığımız projeleri inşallah halkımızın da desteğiyle hayata geçireceğiz” dedi. Demirbaş, Çubuk için tasarlanan ve “Gönüllerde yer alacağız” sloganıyla tanıtılan projelerin; “Tarım, hayvancılık, turizm, sosyal, çevre, yerel kalkınma, spor, ulaşım ve kentsel yenileme” öncelikli olduğunu dile getirdi.

YAŞANILAN BİR KENT

Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, hazırladıkları projeler ile Çubuk’un üretim ve istihdam başta olmak üzere her konuda cazibe merkezi olması için çalışacaklarını belirtti. Her yönüyle yaşayan ve yaşanılan bir kent olma hedefleri olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti: “Şehirlerde bir organizma gibi her daim yaşayan ve bakım isteyen bir yapıdır. Bu yapıyı canlı tutacak ve ona ruhu verecek olanlar da belediye başkanları ve onun ekibidir. Bizim gibi yeni gelişmekte olan ilçelerde kısıtlı kaynaklarla maksimum projeler ortaya koymamız lazım.”

METRO PROJESİ

Çubuk’u tarım, hayvancılık, ticaret, turizm ve eğitim alanlarında bir numara yapmayı hedeflediklerini dile getiren Demirbaş, Ankara ile ulaşımın rahatlatılması konusunda da metronun katkı sağlayacağını söyledi. Demirbaş, metro ve hafif raylı sistem projesiyle ilçelerinin ulaşımın en kolay ilçe olacağını kaydetti.

YÖRESEL ÜRÜNLER