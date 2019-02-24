'Çubuk marka şehir olacak'
Çubuk’u tarım, hayvancılık, ticaret, turizm ve eğitim alanlarında bir numara yapmayı hedeflediklerini belirten Demirbaş, “Üreten ve ürettiğini ekonomiye kazandıran marka bir şehir olacak” dedi.
- TALAT DOYMUŞ / ANKARA
AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Av. Baki Demirbaş, Ankara’nın turşusuyla ünlü ilçesini geleceğe taşıyacaklarını ifade etti. Demirbaş, “Çubuk’u huzur ve esenlik ile üreten ve ürettiğini ekonomiye kazandıran bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bunları sağlayacak projeler hazırladık” dedi. Çubuk için tasarladıkları projeleri Star Gazetesi’ne anlatan Baki Demirbaş, bu projeler için farklı uzmanlık alanlarına sahip bir ekiple uzun süreli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
GÖNÜLLERE GİRECEĞİZ
Çubuk için hazırladıkları projelerin sadece yapı-inşa temelli projeler olmadığının altını çizen Demirbaş, “Bu projeler tamamen insan odaklı, üretimi, istihdamı, sosyal ve çevreyi önceleyen projeler olacak. Çok emek vererek hazırladığımız projeleri inşallah halkımızın da desteğiyle hayata geçireceğiz” dedi. Demirbaş, Çubuk için tasarlanan ve “Gönüllerde yer alacağız” sloganıyla tanıtılan projelerin; “Tarım, hayvancılık, turizm, sosyal, çevre, yerel kalkınma, spor, ulaşım ve kentsel yenileme” öncelikli olduğunu dile getirdi.
YAŞANILAN BİR KENT
Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, hazırladıkları projeler ile Çubuk’un üretim ve istihdam başta olmak üzere her konuda cazibe merkezi olması için çalışacaklarını belirtti. Her yönüyle yaşayan ve yaşanılan bir kent olma hedefleri olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti: “Şehirlerde bir organizma gibi her daim yaşayan ve bakım isteyen bir yapıdır. Bu yapıyı canlı tutacak ve ona ruhu verecek olanlar da belediye başkanları ve onun ekibidir. Bizim gibi yeni gelişmekte olan ilçelerde kısıtlı kaynaklarla maksimum projeler ortaya koymamız lazım.”
METRO PROJESİ
Çubuk’u tarım, hayvancılık, ticaret, turizm ve eğitim alanlarında bir numara yapmayı hedeflediklerini dile getiren Demirbaş, Ankara ile ulaşımın rahatlatılması konusunda da metronun katkı sağlayacağını söyledi. Demirbaş, metro ve hafif raylı sistem projesiyle ilçelerinin ulaşımın en kolay ilçe olacağını kaydetti.
YÖRESEL ÜRÜNLER
Yöresel ürünler projesi ile meşhur Çubuk Turşusu, vişne, domates ve sera bitkileri yetiştiriciliği teşvik edilecek. Sadece Çubuk’ta çıkarılan ve takı malzemesi başta olmak üzere süs eşyalarında kullanılan Agat Taşı ulusal düzeyde tanıtılacak ve hak ettiği değere kavuşturulacak.
Baki Demirbaş başkan seçildiği zaman Çubuk’u marka bir şehir haline getireceğini söyledi.
TURİZM DEĞERLERİ
Çubuk’un, yanı başındaki Başkentlilerin nefes alabileceği en önemli doğal güzelliklere sahip bir yer olduğunu vurgulayan Demirbaş, “İlçe farklı turizm alanlarına ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Jeotermal kaynaklardan yararlanılacak. İlçemizin turizm değerlerini artırmak ve geliştirmek için çalışacağız. Sadece bu konuda hazırladığımız birçok projemiz var. Çubuk’u doğa yürüyüşleri ve kampçılığın merkezi haline getireceğiz. Doğal güzellikleriyle başkentin özellikle hafta sonu nefes alacağı yer haline getireceğiz. Sağlık turizminden payımızı almak için ilçemizdeki jeotermal kaynaklarımızı da hem ilçe halkımızın kullanımına hem de ekonomiye kazandıracağız” diye konuştu.
Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, vatandaşlarla yakından ilgileniyor ve onların sorunlarını dinliyor.
TABİAT PARKI
İlçenin ve Ankara’nın en güzel doğal göllerinden olan Karagöl çevresine doğal doku korunarak göl etrafına güvenli yürüyüş yolu yapılacak.
MUTLU OLACAKLAR
İnsan odaklı belediyecilik yapmak için projeler hazırladıklarını anlatan Demirbaş, şunları söyledi: “Bu ilçede yaşayan herkesin mutlu olması için çalışacağız. Bunun içinde projeler hazırladık. Bu projeler öncelikle üretim ve istihdama yönelik projeler olacak. Bununla birlikte ilçemizi herkesin aradığını bulabildiği, yaşamın çok kolay olduğu bir şehir haline getireceğiz. Ben, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ve mesai arkadaşlarımızla bu projelere omuz verip bu işleri çözeceğiz.İmar çalışmalarına hız vereceğiz. Kentsel dönüşüm projelerinden de örnekler vererek, ilçeyi yatay mimariyle modern konutlarla donatacağız.”
SEYİR TERASI: İlçede yapacakları seyir terasıyla ilçeyi ziyaret eden misafirlerin ve ilçe halkının Çubuk’u seyredeceği ve eşsiz manzarasıyla güzel vakit geçireceği bir mekan oluşturacaklarını ifade eden Demirbaş, projelerini şöyle anlattı:
MİLLET BAHÇESİ: Yıldırım Beyazıt Mahallesine yapılacak olan 30 bin metrekare yeşil alan içerisinde spor kompleksleri, yaya ve bisiklet yolları, kültür ve sanat alanları ile Çubuklular rahat bir nefes alacak.
SPOR KOMPLEKSİ: Gökçedere yolu üzerine yapılması planlanan modern spor kompleksi, 19.500 metrekare alanda Çubuklulara hizmet verecek. Her mahalleye mini futbol, voleybol ve basketbol sahaları yapılacak.
ÇUBUKABAD PARKI: Çubukabad Parkının 3. Etabında doğal doku bozulmadan 80 bin metrekare alana yapılması planlanan projede botanik parkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, macera parkı, mesire alanı gibi alanlara yer verilerek Çubukluların kullanımına sunulacak.
SAĞLIK VADİSİ: Çubuk’un sağlık turizmini yapacağımız tanıtımlarla çekim merkezi yapacağız.
SANAYİ ATILIMI: Sanayi yatırımcısını Çubuk’a çekerek büyük ve orta ölçekli üretim yapan fabrikalar kurulması sağlamak amacıyla Yazır bölgesine yapılması planlanan sanayi yatırımının altyapı, yol ve çevre düzenlemesi tamamlanacak.
YAYLA TURİZMİ: Yayla ve karavan turizminin desteklenerek ilçe ekonomisine katkı sağlanacak.
HAYVAN PAZARI: Canlı hayvan pazarının modern ve sağlıklı kesim şartlarına uygun hale getirilmesi, satış reyonları yapımı ve mesire alanları ile cazibe merkezi haline getirilecek.
YAŞAM MERKEZİ: Çubuk Aile Yaşam Merkezi projesinin tamamlanarak, kadın ve çocukların sosyal hayata aktif katılımı sağlanacak.
Baki Demirbaş Kimdir?
Çubuk doğumlu olan Baki Demirbaş, ilk ve orta öğrenimini Çubukta, yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Çubuk’ta serbest avukat olarak çalışan Demirbaş, aynı zamanda da demokratik süreçlere hem de toplumsal duyarlılığı geliştirip birlik ve beraberliğe katkı vermek amacıyla sivil toplum faaliyetlerinde yer aldı. 2006-2014 yılları arasında Çubuk Dernekler Federasyonunda (ÇUDEF) genel sekreter olarak görev yaptı. Siyasi hayatına 2008’de Ak Parti Çubuk İlçe Başkan Yardımcısı olarak adım attı. 2013 yılından itibaren Ak Parti Çubuk Belediye Başkan Adaylığı sürecine kadar ilçe başkanlığı görevini sürdürdü. Demirbaş, evli ve 2 çocuk babası.
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