AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz.

Atatürk Cumhuriyet Kulemizi 19 Mart'ta Keçiören'imize ve Ankara'mıza kazandıracağız. 1000 metrekare kütüphane var, minik bir alışveriş merkezi, kafe, nikah salonu var.

ABB yönetimi 100. yıla özel 100 proje yapacağız dedi, yapmadı. 1 tanesi gerçekleştiyse bize göstersinler. Görseller vardır, animasyonlar vardır ama maalesef bunlar gerçekletirilmedi.

"ANKARA'DA CİDDİ BİR ULAŞIM SORUNU VAR"



Geçtiğimiz 5 yılda yaptığı şu an 5 santim metro yoktur, temel yoktur. Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu vardır. 75 tane kavşak yapacağız. Bütün projelerimiz hazırdır. TRT Genel Müdürlüğü önündeki çalışma 2 yıl sürdü. "Yol yapsaydım da trafik mi olsaydı" diyen başkan mı olur?

Havalimanı metrosu yapılacak. Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar vatandaşlarımız metromuzu kullanacak. Mamak, Gölbaşı ve Dikmen'e de metro gidecek.

2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi 99 milyar yani 100 milyar Ankara'nın büyük bir bütçesi var önemli olan bu bütçeyi iyi yönetmek. Ankara'mıza çok büyük hizmet yapacağız. Biz bu parayı düzgün kullanarak bütçeyi 125 milyara çıkaracağız.

"ANKARA'NIN SOKAKLARINDA GEZMEYEN BİR BAŞKAN VAR"



Ankara'da su çok pahalı. Köylere ilçelere gidiyoruz. Verilen sözlerin yüzde 90'ı yapılmamış, seçimden seçime uğruyorlar. Ankara'nın sokaklarında gezmeyen bir başkan var. Ankara ışıkları sönen, ruhunu kaybeden bir şehir oldu. Belediye başkanı şehrin geleceğini yönetir, 5 yılını planlamaz.

Büyükşehirin bütün şirketleri zarar ediyor. Maalesef yönetilememiştir. Bütün şirketleri borç batağındadır. Borcu 3,5 milyardan 20 milyara çıktı. Sattığı gayrimenkul kadar yatırım yapıldı mı? Bu da yok. Bu para nereye gitti? Çalıştırmıyorlar lafı külliyen yalandır. Belediye meclisine getirdiği gündem maddelerinin kabul oranı 99,8'dir.

1994 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildiğimde iller bankasından 10 ay bir kuruş gelmedi. Birisi de çıkıp demedi ki bizi engelliyorlar. Böyle bir şey demedik. Dedik maaşları nasıl ödeyeceğiz? Ayın 15'i olmadan baktım ki hem kasada para var hem de maaşlar var. Ayrıca, seçilirsek 1 yıl içerisinde, 31 Mart 2025'e kadar fuar alanımızı kullanıma açacağız.

"ŞEFFAFLIK DEDİ, SÖZÜNÜ TUTMADI"



ABB yönetimi alımlarının yüzde 72'sini doğrudan teminle almış. Şeffaflık dedi, sözünü tutmadı. Denetlettirmediler. Bir sıkıntılı durum olmadıysa evrak verirsin, denetlettirirsin.

20 yıldır belediye başkanıyım. İhaleleri en düşük fiyat verene veririz. Düşük fiyat vermeyene ihale verdiğimiz 1 tane durum yoktur. Şeffaf olan şirketleri açar, vergisini verir. Hiçbir yeşil alanı binaya dönüştürmedik. Türkiye'de en fazla yeşil alanı olan ilçeyiz. Ne soruşturmam vardır ne bir ithamım vardır. Buna fırsat vermem.

"AİLEM HİÇBİR GÜN MAKAM ARACINA BİNMEMİŞTİR"



"Beytülmale dokunan sağ kolum olsa keserim, sol kolum olsa keserim" diyerek yola çıktım. Ailem hiçbir gün makam aracına binmemiştir. Altınok proje bankasıdır, ilklerin belediyecisidir.

Önceden yapılan birçok proje 5 yıldır tamamlanmıyor. 5 yıldır çivi çakılmadı, milyarlarca para sokağa gitti. Ankara'da yol açılmış asfaltı yapılacak bir sürü bekleyen yol var. Arkadan dolaşılacak çevre yolları olmalı. Bulvarlar yapıldı, öylece kaldı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞU ANDA İFLAS ETMİŞTİR"



Nüfus artıyor. Ulaşım ciddi problem. Ankara'yı metro ağıyla öreceğiz. Ankara'daki ulaşım sorununu çözeceğiz. Ankara'ya bu layık olan bu değil. Çalışmalarımız tamam. Otobüslerimizin tamamı elektrikli olacak. EGO zarar üstüne zarar ediyor. 5 yılda zararı 17 misli artmış. Para yönetimi, kaynak yönetimi çok önemli. Büyükşehir belediyesi şu anda batmıştır. Kamunun kaynaklarını hiçbir kimse hor kullanmamalı.

Tüm üniversite öğrencilerine sınırsız ve ücretsiz ulaşım imkanı gelecek. Bizim dönemimizde metroların bir kısmı gece de çalışacak. Ankara 24 saat yaşayan bir kent olacak.