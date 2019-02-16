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'Cumhur İttifakı' genelgesi partilerin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

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AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

AK Parti ve MHP'nin ittifak yaptığı seçim çevrelerinde, "Cumhur İttifakı" ruhuna uygun hareket edilecek.

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

9 maddeden oluşan genelgeye göre, hiçbir siyasi partinin simgesi, logosu diğer partinin seçim ofisinde kullanılmayacak.

Seçim ofislerinde büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayının birlikte çekilmiş fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte çekilmiş fotoğrafları kullanılacak.

İttifakın olmadığı yerlerde her parti kurumsal kararlarına göre hareket edecek.

Her siyasi parti aday çıkardığı ilçelerin seçim bürolarında, ilçe adayı ve büyükşehir belediye başkan adayının ortak resimlerini kullanacak. Ortak aday gösterilmeyen yerlerde araç giydirmesi olmayacak ve her siyasi parti sadece kendi adayı için araç giydirmesi yapacak.

AK Parti ve MHP'nin ortak Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturulmayacak, ancak bu merkezler ortak program yapabilecek.

Cumhur İttifakı için özel bir logo kullanılmayacak.

Aday AK Parti'nin ise "Cumhur İttifakı AK Parti Adayı", MHP'nin ise "Cumhur İttifakı MHP Adayı" ifadeleri kullanılacak.

Ortak mitingde parti simge ve sembolleri kullanılmayacak

Ortak miting yapılacak yerlerde sadece Türk bayrakları kullanılacak, parti sloganları atılmayacak, konuşmalarda "Cumhur İttifakı" ve "gönüldaşlık" vurgusu yapılacak, "Cumhur İttifakı" müzikleri çalınacak. Arka fonda genel başkanların fotoğrafları ve "Memleket İşi Gönül İşi" ile "Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar" kurumsal sloganları yer alacak. Parti simge ve sembolleri ise kullanılmayacak.

Ortak programlarda Cumhur İttifakı şarkıları kullanılacak. Programlarda Özhan Eren'in "Canımın İçi Türkiyem", Şemistan Alizamanlı'nın "Zafer Bismillah", Altan Çetin'in "Cumhur İttifakı" ve Mustafa Yıldızdoğan'ın "Türkiyem" adlı şarkıları çalınacak.

İttifak yapılan tüm seçim çevrelerinde "Cumhur İttifakı" ruhuna uygun ve herhangi bir hukuki süreçte de ittifak hukukunun korunması için birlikte hareket edilecek.

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