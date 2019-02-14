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Cumhur İttifakı için 20 il daha masaya yatırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, dün bir araya gelerek Cumhur İttifakı’nın genişletilmesi konusunu ele aldı.

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Milletin bekasına dönük tehdit oluşturan yerlere öncelik verilecek. Her bölgeye göre karşıya çıkan tehdit unsurunun bertaraf edilmesi hedeflenecek. Bazı bölgelerde PKK uzantısı, bazı bölgelerde ise FETÖ işbirliğine karşı daha etkin mücadele edilebilmesi için Cumhur İttifakı ruhu ile hareket edilecek. Bu kapsamda 49 il yeniden gözden geçirilecek. Kurmayların, 20 kadar ilin üzerinde çalıştıkları öğrenildi. 

İTTİFAK ADAYLARLA SINIRLI DEĞİL

Bu iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır, Kars bulunuyor. Görüşmede, iki partinin ittifak halinde kazanabileceği ya da ittifak yapılmazsa kaybedilebilecek illerin üzerinde duruldu. CHP ve İP’in işbirliği yapması durumunda kaybedilme riski olan iller arasında Bartın, Bilecik ve Bolu dikkat çekerken, başka partilerin elinde olan ve işbirliği yapılması halinde kazanılabilecek iller Yalova, Zonguldak ve Ağrı olarak öne çıkıyor. MHP ile AK Parti arasındaki işbirliği, sadece belirli bölgelerde bir partinin adayını çekerek ortak Cumhur İttifakı adayına destek olmakla sınırlı kalmayacak. Kurmayların yaptığı çalışmalar, sonrasında bir kılavuz olarak hazırlanarak, iki partinin teşkilatlarına gönderilecek. 

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