Cumhur İttifakı yüzde 50'yi aştı

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı’nın kapsamı genişletildi. Kurmayların yaptığı görüşmeler neticesinde ittifakın, 14 ilde daha uygulanması kararlaştırıldı. Uzlaşmaya varılan illerin 2’sinde MHP, 12’inde ise AK Parti aday gösterecek. İki parti arasındaki görüşmeler dün de son ana kadar devam etti. Karşılıklı temasın, bugün akşam 17’de listeler verilinceye kadar devam etmesi bekleniyor. İki liderin memleketi olan Osmaniye ve Rize’nen de karşılıklı ‘jest’ ile kapsam dışında tutulduğu göz önüne alındığında, Cumhur İttifakı’nın uygulanacağı il sayısı 46’ya çıkmış oldu.

MHP’YE İKİ İLDE DESTEK

Yeni varılan uzlaşmaya göre, Kırklareli ve Iğdır’da AK Parti aday çıkarmayıp, MHP’nin adayını destekleyecek. 14 ilin geri kalan 12’sinde ise MHP aday çıkarmayarak AK Parti’nin adayını destekleyecek. Kayyum atanan Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis ile Tunceli’de de MHP, AK Parti adayına destek verecek. İttifakın genişlediği ve AK Parti adayının destekleneceği diğer illerin büyük bölümünü ise CHP’nin elinde bulunan iller oluşturuyor. Artvin, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Sinop ve Yalova’da MHP adayını çekip AK Parti adayına destek verecek.

ORTAK LİSTE VERİLECEK

AK Parti ile MHP arasında varılan uzlaşmaya göre ittifak kapsamında ortak aday gösterilecek tüm illerde, belediye meclis üye listelerinde de ‘ortak liste’ verilecek. İl veya ilçede belediye başkan adayı hangi partiden ise MHP ve AK Parti’li isimlerden oluşan ortak belediye meclis üye listesi de o partinin listesi olarak verilecek. İki parti arasında dün de devam eden görüşmelerde, bir yandan, Gümüşhane, Bayburt, Kütahya ve Tokat’ta da işbirliği olanağının olup olmadığı konusunda çalışmalar devam ederken, diğer yandan da uzlaşma sağlanan illerdeki belediye meclis üyelikleri için ortak listelerin hazırlanması konusunda yoğun bir mesai harcandı.