İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2023 Çarşamba / 22 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3167
  • EURO
    21,1154
  • ALTIN
    1247.62
  • BIST100
    5165.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhur İttifakı'nı desteklemek için 14 Mayıs seçimlerinden çekildiler
Politika

Cumhur İttifakı'nı desteklemek için 14 Mayıs seçimlerinden çekildiler

Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı'nı desteklemek için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği milletvekili aday listesini geri çekti.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 12:58 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nı desteklemek için 14 Mayıs seçimlerinden çekildiler
ABONE OL

Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden çekilme kararı aldı. YSK'ya gelerek daha önce verdikleri milletvekili aday listesinin iptali için dilekçe veren Genel Başkan Hüseyin Durmaz ve beraberindeki heyet, 2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.

"2023 seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli bir seçim olduğunu düşünüyoruz"

Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Durmaz, "Büyük Türkiye Partisi olarak 2023 seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Büyük Türkiye Partisi olarak 28. dönem milletvekili adaylarımızı Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz. 2023 seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu, son derece önemli bir seçim olduğunu görüyoruz. Var gücümüzle Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" dedi.

"Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var"

Bu görüşte olan başka partilerin de olduğunu söyleyen Durmaz, "Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var. Daha da çıkacağına inanıyorum. Onun için biz merkez sağ parti olarak son derece temkinliyiz, dikkatliyiz. Bizim için önemli olan vatansa gerisi teferruattır. Şahsım, partim önde değildir, vatan öndedir. Vatanımızın bekası için aldığımız bir karardır" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.