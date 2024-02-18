Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Altınok'tan öğrencilere burs müjdesi

Altınok, seçim çalışmaları kapsamında, Erzincan Dernekler Federasyonunca düzenlenen programa katıldı.

Belediye başkanlığını kazanması durumunda hayata geçireceği birçok eser ve hizmet projesi hazırladıklarını, Ankara'da ticareti geliştireceklerini, sanayi üretimini artıracaklarını söyleyen Altınok, yeni istihdam alanları oluşturarak işsizlik problemini çözeceklerini belirtti.

Turgut Altınok, seçilmesi halinde Ankara'yı sanayi şehri yapma, organize sanayi bölgelerinin sayısını artırma, gençlere iş imkanı sağlama vaadinde bulundu.

İstanbul'dakinden daha çekilmez hale gelen Ankara'daki trafik ve ulaşım sorununu, metro ağları ve elektrikli otobüslerle çözeceklerini ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayının 5 yılda Ankara'ya 58 kilometre metro sözü var. Ama 5 yıl geçti, 5 santim metro yok. Ulaşımda ciddi bir problem var. Otobüs duraklarındaki bekleme süresi uzadı. Kuyruklar uzadı. Niye? Yetmiyor artık. Nüfus artıyor bir taraftan. Bir taraftan yeni otobüsler almak lazım, elektrikli otobüsler alacağız. Havaalanı yolu metrosunun da ihalesini 2024 yılında yapacağız ve Başkent'imizi birçok metro ağıyla buluşturacağız."

- "1 YIL İÇİNDE 'ANKARA ULUSLARARASI FUAR ALANI'NI AÇACAĞIZ"



MHP tarafından düzenlenen Ankara Berberler Odası toplantısına da katılan Turgut Altınok, buradaki konuşmasında son 5 yılda Ankara'da organize sanayi bölgesi yapılmadığını söyledi.

Altınok, "Ankara'da 10 organize sanayi bölgesi olsa, İstanbul'da deprem korkusundan birçok şirket fabrikalarını buraya taşıma kararı alır. Bu yapılmış olsaydı kent ekonomisine ciddi gelir olacaktı, herkes kazanacaktı. 31 Mart'ta yetkiyi verdiniz, 1 yıl içinde 'Ankara Uluslararası Fuar Alanı'nı açacağız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, kreşler üzerinden eleştiren Altınok, şunları söyledi:

"Ankara'nın bütün mahallelerinde bir veya birden fazla kreş yapacakmış... Geçitlerde görüyorsunuz, ne yazıyor? '20 tane kreş yaptık'. 500 tane kreş sözün var, o 20 kreş nereye açıldı, onu da bilmiyoruz. Ankara kan kaybediyor. Verdiği sözlerin yüzde 90'ını tutmayan bir aday var."

Altınok, seçimden önce verilen sözlerin seçim sonrası unutulduğunu, kendisinin unutanlardan olmadığını belirterek, Ankara'yı dünya şehri yapacaklarını anlattı.

- "10 BİN GENCİMİZE AYDA 1500 LİRA BURS VERECEĞİZ"



31 Mart'ta Ankara'nın kazanacağını kaydeden Altınok, "10 bin gencimize ayda 1500 lira burs vereceğiz. Gençlerimize birçok projelerimiz var. Berberler bizden bir sosyal tesis istedi, inşallah 31 Mart'tan sonra Berberler Odamıza bir sosyal tesis yapacağız." diye konuştu.

Toplantıda MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, bazı milletvekilleri, belediye başkan adayları, il başkanları ve yardımcıları ile davetliler yer aldı.