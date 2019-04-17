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Cumhur İttifakı’nın belediye başkanları Anıtkabir’de

Cumhur İttifakı’nın İzmir’de seçimleri kazanan 5 belediye başkanı, Anıtkabir’i ziyaret etti.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İzmir’in Kınık, Kiraz, Bayındır, Bergama ve Aliağa ilçelerinde seçimi kazanan Cumhur İttifakı’nın belediye başkanları, mazbatalarını almalarının ardından ilk toplu ziyaretlerini Anıtkabir’e gerçekleştirdi. Ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kiraz  Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Aliağa  Belediye Başkanı Serkan Acar, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bayındır  Belediye Başkanı Uğur Demirezen, belediye meclis üyeleri de katıldı. 

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