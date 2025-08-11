İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7084
  • EURO
    47,3531
  • ALTIN
    4388.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Türkiye'ye geliyor
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Türkiye'ye geliyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Türkiye'ye geliyor
ABONE OL

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullandı:

Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Konuk Cumhurbaşkanının ülkemize gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında, stratejik ortağımız Gürcistan'la iş birliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

  • Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • Mikheil Kavelaşvili

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.