Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullandı:

Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Konuk Cumhurbaşkanının ülkemize gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında, stratejik ortağımız Gürcistan'la iş birliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.