Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Brüksel'de üst düzey temaslarda bulundu

Kılıç, dün Türkiye'yi temsilen NATO Müttefikleri Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda ve ikili görüşmelerde, Gazze'de yaşanan zulüm, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son durumu, İsveç'in NATO üyeliği gibi bölgesel ve uluslararası gündemde yer alan konular ele alınarak, Washington'da düzenlenecek 2024 NATO Liderler Zirvesi hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Müttefik ülkeler, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Kılıç'a teşekkürlerini iletti.

Toplantı sonrasında Kılıç, Almanya, ABD, Çekya, Hollanda, İspanya ve İsveçli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

- AB-Türkiye ilişkileri görüşüldü

Kılıç, NATO'daki görüşmelerinin ardından AB Konseyi ve AB Komisyonundan üst düzey yetkililerle bir araya gelerek, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.