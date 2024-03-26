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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç sert çıktı: Sonuna kadar takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Belçika ve Fransa'da Türk vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını kınadı. Kılıç, 'Terör örgütü sevicileri, yaşadığınız ülkelerdeki tüm resmi ve adli makamlar nezdinde sizleri sonuna kadar takip edeceğiz.' dedi.

AA26 Mart 2024 Salı 18:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç sert çıktı: Sonuna kadar takip edeceğiz
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Kılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Avrupa'da, terör örgütünün gerçekleştirdiği eylem ve saldırılara karşı kayıtsız kalınmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Türk vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını şiddetle kınadığını ve AB üyesi ülkelerin artık demokrasi söyleminin arkasına sığınma imkanının kalmadığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Terörist başı resimleri ve örgüt paçavralarını sallayarak dolaşan, sivil insanlara saldıran, organize suç örgütü gibi şiddet uygulayan terör destekçilerinin sokakta serbest dolaşma hakkı olamaz. Terör örgütü sevicileri, yaşadığınız ülkelerdeki tüm resmi ve adli makamlar nezdinde sizleri sonuna kadar takip edeceğiz. Irkçılığa ve terörle karşı tüm dünya ortak mücadele etmeliyiz."

  • Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç
  • Akif Çağatay Kılıç
  • belçik
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